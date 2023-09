Serie B: il Cittadella rimonta la Sampdoria

IL POSTICIPO

Al Ferraris finisce 2-1 grazie a Magrassi e Branca: inutile la rete di La Gumina per Pirlo, al terzo ko in campionato

© ipp Vittoria in rimonta per il Cittadella, che si impone 2-1 in casa della Sampdoria nel match che chiude la quinta giornata di Serie B. I blucerchiati passano in vantaggio prima dell'intervallo con La Gumina, che si gira sul cross di Verre, ma nella ripresa la deviazione di Magrassi (49') e il sinistro al volo di Branca (66') regalano il successo agli uomini di Gorini, che salgono a 8 punti. Terzo ko per Pirlo, che resta invece a quota 2.

La quinta giornata di Serie B si chiude con il colpo esterno del Cittadella, che ritrova la vittoria e si impone 2-1 in rimonta sulla Sampdoria: è il primo successo della sua storia a Marassi contro i blucerchiati. Eppure gli ospiti non partono bene e, infatti, al 43' passano i padroni di casa: cross dalla sinistra di Verre, controllo e girata da attaccante puro di La Gumina, che fa 1-0 al Ferraris. Già ad inizio ripresa, però, si concretizza il ribaltone: i veneti, infatti, pareggiano con la deviazione da pochi passi di Magrassi sull'assist di Carissoni. L'1-1 al 49' cambia la partita e, a metà secondo tempo, ecco il 2-1: Branca raccoglie un pallone dal limite dell'area allontanato in maniera approssimativa dalla difesa ligure e con un sinistro al volo trova l'angolino basso, battendo un immobile ma incolpevole Stankovic.

Cinque minuti dopo, Pedrola trova una grande conclusione dal limite con il destro, ma la sfera impatta violentemente sul palo e sfuma il pareggio. Pirlo le prova tutte per evitare il terzo ko in campionato sulla panchina della Samp inserendo Barreca, Vieira e Stojanovic, senza però trovare il 2-2. Il Cittadella sale così a 8 punti con il suo secondo successo in questa Serie B, mentre i blucerchiati restano a quota 2.