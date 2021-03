Serie B: il Cittadella ferma l'Empoli, il Monza è a -3

SERIE B

Al Castellani finisce 1-1: toscani avanti al 23' con Bajrami, i veneti rispondono al 63' con Proia

Nella ventisettesima giornata di Serie B, la capolista Empoli non va oltre l'1-1 in casa con il Cittadella. Al Castellani, Bajrami firma al 23' il vantaggio dei toscani, che colpiscono un palo con Mancuso prima di farsi raggiungere, al 63', dal colpo di testa di Proia. Ora, gli uomini di Dionisi hanno un margine di soli tre punti sul secondo posto del Monza, mentre la formazione di Venturato è momentaneamente sesta insieme alla Spal.

Il 3-0 in casa della Reggina sembrava aver messo fine alla lunga serie di pareggi dell'Empoli: l'1-1 interno con il Cittadella, invece, diventa il quattordicesimo "X" su 27 partite dei toscani, in serie positiva da 21 partite. Nel big match del Castellani, la capolista passa subito in vantaggio: dopo 23 minuti, infatti, Mancuso serve Bajrami, che entra in area e fulmina Maniero sul primo palo, firmando l'1-0 per la formazione di Dionisi. Passano solo quattro minuti e i padroni di casa sfiorano il raddoppio: con un ottimo schema da calcio di punizione, Stulac serve Maniero, che si stacca dalle marcature e va alla conclusione dal limite dell'area, ma il suo destro colpisce il palo esterno.

Nella ripresa, al 63', la formazione di Venturato trova il pareggio grazie al colpo di testa di Proia, che risolve una mischia in area con un pallonetto che sorprende Brignoli e interrompe il digiuno da gol dei veneti che durava da tre partite. I toscani reagiscono subito ma, sei minuti dopo, falliscono il match point con La Mantia. Finisce 1-1: l'Empoli sale a 50 punti ma è ora solo a +3 sul secondo posto del Monza e a +4 sul terzo della Salernitana. Il Cittadella, invece raggiunge quota 41 e aggancia la Spal.