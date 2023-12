Serie B: il Catanzaro espugna il Barbera, altra sconfitta per il Palermo

SERIE B

Successo dei calabresi per 2-1 in casa dei rosanero, Corini sempre più in bilico

Ai piedi del Palermo





























1 di 16 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie B crolla ancora il Palermo, sconfitto 2-1 tra le mura del Barbera per mano del Catanzaro. Gli ospiti aprono le danze al 44’ con Iemmello, e raddoppiano al 49’ con Biasci. Inutile per i rosanero il gol di Stulac all’82’. Quarta sconfitta nelle ultime sette giornate per Corini, al netto di una sola vittoria, mentre i calabresi salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.

Successo importante per il Catanzaro, che espugna il Barbera superando il Palermo 2-1. Nelle prime fasi di gioco i ritmi sono relativamente bassi, con gli ospiti che rischiano poco e gestiscono maggiormente il possesso del pallone. Poco dopo la mezzora di gioco i rosanero premono sull’acceleratore, con Brunori che viene pescato un paio di volte in fuorigioco millimetrico, ma nel miglior momento dei siciliani sono i calabresi a colpire: al 44’ arriva la zampata vincente di Iemmello, che approfitta di una sbavatura della retroguardia rosanero e insacca la rete del vantaggio. L’avvio di secondo tempo è appannaggio della squadra di Corini, che però cade nuovamente al 49’: da un calcio d’angolo per il Palermo arriva il contropiede perfetto dei giallorossi, che lanciano in profondità Biasci. L’attaccante del Catanzaro viene bloccato in un primo momento da Pigliacelli, ma non sbaglia sulla respinta del portiere avversario e fa 2-0.

Verso l’ora di gioco gli uomini di Vivarini sfiorano anche il tris, con il palo clamoroso di Vandeputte, innescato da Iemmello. I padroni di casa riescono ad accorciare all’82’, grazie all’incornata di Stulac sul bel cross di Valente, ma il forcing finale di Brunori e compagni non riesce a portare al pari. Vince 2-1 il Catanzaro e sale a quota 27 punti, al terzo posto in attesa delle partite di Como e Cremonese. Quarta sconfitta nelle ultime sette gare per il Palermo (con la sola vittoria per 1-0 contro il Brescia), fermo a 24 punti e sempre più in crisi.