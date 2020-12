Serie B, il Brescia si salva due volte: contro la Cremonese è 2-2. Il Pisa batte 2-1 l’Ascoli in rimonta  

SERIE B

Nel recupero della quinta giornata di Serie B Cremonese-Brescia finisce 2-2. Pinato al 13’ porta avanti i padroni di casa ma questi si fanno raggiungere da Torregrossa al 43’. Stesso copione nella ripresa dove Dessena risponde alla rete di Celar (59’) per il definitivo 2-2. A Pisa (recupero della settima giornata) i neroazzurri vanno in svantaggio con l’Ascoli (a segno Bajic al 51’) ma rimontano nel finale grazie a Vido (79’) e Birindelli (82’).

Boccata d’ossigeno per il Brescia che, dopo due sconfitte consecutive e l’esonero di Diego Lopez, trova un punto preziosissimo in rimonta nella parte bassa della classifica (ora ne ha 10) sul campo della Cremonese, che invece rimane in zona playout (a quota 8). I padroni di casa si portano in vantaggio al 13’: su un contropiede fulmineo, favorito anche dal buco della difesa bresciana, Strizzolo scappa via e serve Pinato in area, che con il mancino non sbaglia. Le Rondinelle reagiscono e colpiscono una traversa con Sabelli, direttamente su punizione. Dall’altra parte Mateju salva sulla linea un tentativo di Ciofani e gli ospiti poi pareggiano al 43’: questa volta la punizione mancina di Torregrossa s’insacca alle spalle di Alfonso. Botta risposta nella ripresa tra il 59’ e il 61’: prima Celar riporta avanti i grigiorossi con un gran destro all’incrocio dei pali, poi Dessena trova l’immediato pareggio con un bel sinistro al volo. La formazione allenata da Gastaldello potrebbe trovare addirittura il gol vittoria, ma Alfonso compie una vera prodezza su Ayé.

