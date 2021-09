Serie B: il Brescia sbanca Alessandria, Ascoli di rigore a Como

SERIE B

Le Rondinelle vincono 3-1 con Leris, Jagiello e il primo gol di Palacio, ai bianconeri basta Dionisi. Frosinone-Perugia 0-0, Spal-Monza 1-1

Soltanto successi esterni e pareggi nelle prime quattro partite del sabato di Serie B. Il Brescia espugna Alessandria 3-1 grazie alle reti di Leris, Jagiello e Palacio: per i piemontesi gol di Corazza. Anche l’Ascoli rimane a punteggio pieno, vincendo a Como grazie al rigore di Dionisi. Nessun vincitore nelle altre due sfide: Spal-Monza finisce 1-1 con le firme di Colombo (per i ferraresi) e Carlos Augusto, Frosinone-Perugia 0-0. ipp

ALESSANDRIA-BRESCIA 1-3

Il Brescia continua il suo percorso netto nelle prime tre giornate di Serie B, battendo l’Alessandria 3-1 in trasferta. I piemontesi ci provano dopo pochi minuti con Corazza, su cui è bravo Joronen in uscita a chiudere lo specchio. Prima dell’intervallo Leris mira l’incrocio del secondo palo, ma Pisseri vola e toglie la palla dal sette, poi i padroni di casa sfiorano la traversa con il colpo di testa di Corazza. I lombardi trovano il vantaggio con Leris, il più pericoloso dei suoi, che prolunga di testa all’angolino il cross di Pajac. Le Rondinelle raddoppiano al 69’ con Jagiello, che si coordina perfettamente sulla respinta di testa di Di Gennaro infilando all’angolo il gol del 2-0. La partita si riapre però poco dopo: colpo di testa di Marconi sulla traversa, Corazza di petto spinge il pallone in rete da due passi. In pieno recupero il diagonale di Palacio in contropiede, primo gol con la nuova maglia, fissa il punteggio sul 3-1. Brescia in testa alla classifica, Alessandria ancora a secco di punti.

COMO-ASCOLI 0-1

Anche l’Ascoli veleggia nelle acque alte della graduatoria del campionato cadetto. I lombardi hanno la prima chance al 17’ sull’asse La Gumina-Cerri: il tiro dell’ex Cagliari viene alzato in corner da un attento Leali. Al 32’ Chiaia recupera palla, si costruisce lo spazio con il destro e mira l’angolino dalla distanza, trovando di nuovo Leali. Poco dopo il colpo di testa di La Gumina sfiora la traversa, ma i comaschi non riescono a concretizzare le tante azioni costruite. La partita non decolla nel secondo tempo, almeno fino al 70’: Vignali atterra Maistro in area di rigore, Giua indica il dischetto. Dionisi non sbaglia e porta in vantaggio i marchigiani. Nel finale Gori salva il possibile raddoppio sulla botta di Bidaoui, i lombardi sfiorano il pareggio due volte con Gliozzi ma non riescono a evitare lo 0-1. L’Ascoli prosegue a punteggio pieno, il Como resta fermo a due punti.

FROSINONE-PERUGIA 0-0

Pareggio senza reti tra Frosinone e Perugia, in una partita abbastanza povera di emozioni. Ospiti molto più incisivi in avvio. Dopo pochi minuti Murano riceve in area ma spara addosso a Ravaglia in uscita: il portiere dei ciociari si rialza in tempo per opporsi anche alla ribattuta di Lisi. Poco dopo Kouan disegna una traiettoria insidiosa dal limite, scheggiando l’incrocio esterno dei pali. I padroni di casa rispondono allora con Garritano, sul cui tiro Cichizola mette le dita per allungare in angolo. Nella ripresa ci provano Canotto e Rohden per i ciociari, Murano per gli umbri, ma nessuno di loro trova lo specchio della porta.

SPAL-MONZA 1-1

Finisce in parità anche la sfida tra Spal e Monza, che si fermano sull’1-1 rallentando le rispettive ambizioni. I ferraresi sbloccano il punteggio al quarto d’ora, quando Colombo infila in rete una respinta corta di Di Gregorio, in uscita su Seck. I padroni di casa controllano il match per mezz’ora, poi gli ospiti vengono fuori alla distanza. Gytkjaer manca due volte nella stessa azione la deviazione vincente da pochi passi, Carlos Augusto si vede annullare il pareggio per fuorigioco. La spinta del Monza prosegue nella ripresa e porta al pareggio dopo 9 minuti, quando Carlos Augusto insacca di testa il cross dalla destra di Mazzitelli. Trovato l’-1, gli ospiti sprecano con Gytkjaer, poi la Spal torna a farsi vedere in avanti con Melchiorri, ma Di Gregorio respinge. Il pareggio tiene fino alla fine: il Monza ora ha 5 punti, i ferraresi 4.