Serie B: il Benevento sprofonda, al Vigorito passa la Spal

SERIE B

Davanti al pubblico amico, i sanniti subiscono una sconfitta pesantissima nella lotta-salvezza: i ferraresi vincono 3-1 e volano a +3 sui ragazzi di Stellone, sempre penultimi

© ipp Lo scontro-salvezza della 32a giornata della Serie B va alla Spal, che fa calare il sipario su un Benevento in crisi: Nainggolan è il trascinatore di una squadra giovane e convinta, che vince 3-1 al Vigorito e vola a +3 sui sanniti penultimi. La sfida si sblocca al 34', quando Prati insacca dal limite, ma Foulon risponde subito e si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa però dilagano i ragazzi di Oddo, coi gol di Celia (50') e Moncini (66').

BENEVENTO-SPAL 1-3

Crisi senza fine per il Benevento, che perde lo scontro-salvezza contro la Spal e rischia seriamente la retrocessione a sei turni dal termine della Serie B. Dopo un sussulto dei padroni di casa, sono gli ospiti a prendersi la scena nella prima mezz'ora. L'occasione più clamorosa arriva al 17', quando Paleari si deve superare per evitare la rete di Meccariello, mentre al 30' La Mantia colpisce il palo. Il vantaggio sembra nell'aria per la Spal, che infatti al 34' passa sugli sviluppi di una punizione battuta da Radja Nainggolan: la difesa allontana, ma al limite c'è Prati che fulmina il portiere per l'1-0. Passano quattro minuti e arriva il gol del pareggio, con un'azione pressoché identica: lo firma Foulon, con un diagonale dal limite e la leggera deviazione di Contiliano a spiazzare Alfonso. Si va così al riposo su un 1-1 tutto sommato giusto. Nella ripresa, però, domina la Spal e arriva subito il 2-1: Nainggolan pesca Maistro, la cui conclusione viene deviata da Veseli, ma Celia è lesto nella ribattuta a porta quasi sguarnita. La partita ha una svolta, che diventa definitiva dopo l'infortunio di Schiattarella e il passaggio al 4-2-4 del Benevento: Nainggolan è infatti scatenato e serve l'assist per l'ex Moncini, che insacca di testa il 3-1 al 66'. Il Vigorito contesta il Benevento, che rischia il tracollo e si copre nel finale, assistendo al clamoroso errore di Rabbi: l'ex Bologna spara su Paleari al 92', mancando il poker. Vince 3-1 la Spal, che risale a 32 punti e stacca di tre lunghezze un Benevento che è sempre più in fondo alla classifica. Coi giocatori ripresi duramente dai tifosi a fine gara.