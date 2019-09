Serie B: il Benevento raggiunge in testa l’Entella, pokerissimo Ascoli, risale l’Empoli

4.A GIORNATA

L’Entella non vince per la prima volta in questo campionato e il Benevento la raggiunge in testa alla classifica a 10 punti. Il Pescara infatti rallenta 1-1 la squadra di Boscaglia che passa con Schenetti prima della punizione vincente di Memushaj. Armenteros al 93’ regala invece il successo a Inzaghi con il Cosenza. L’Ascoli dilaga con la Juve Stabia 5-1 ed è secondo, l’Empoli batte il Cittadella con il rigore di La Gumina ed è terzo.

PESCARA-ENTELLA 1-1

Dopo tre vittorie filate rallenta l’Entella, con il Benevento che aggancia al primo posto la squadra di Boscaglia. Ospiti avanti sul campo del Pescara al 32’ con Schenetti che è il più veloce di tutti su un pallone vagante in area. Nella ripresa però, al 73’ Memushaj, pareggia per il Pescara con un bel calcio di punizione, Contini tocca ma non basta, la sua imbattibilità in questo campionato si ferma a quota 342 minuti. Nel finale Maniero potrebbe addirittura regalare il successo agli abruzzesi che invece finiscono in 10 per l'espulsione di Cisco.

BENEVENTO-COSENZA 1-0

Primo tempo equilibrato, ospiti che rispondono alle iniziative dei padroni di casa, anche se nessuno riesce a rendersi davvero pericoloso in zona gol. Nella ripresa il Benevento ci prova ancora con qualche iniziativa soprattutto di Insigne, ma è dalla panchina che Inzaghi trova la mossa giusta. Dentro Armenteros che al 93’ su un angolo battuto corto e veloce allunga il piede per la gioia del Vigorito che festeggia l’aggancio in testa all’Entella a quota 10 punti.

JUVE STABIA-ASCOLI 1-5

Tante occasioni per i padroni di casa che però non sfondano e se la possono prendere anche con la sfortuna. Prima una grande parata di Leali che manda il tiro di Canotto sul palo, poi Padoin tocca il pallone e lo manda sulla propria traversa rischiando l’autogol. Cambia tutto nella ripresa: Ascoli che passa quando Da Cruz fugge a destra e in diagonale trova l’angolino, ripetendosi al 55’ con un’azione simile e il pallone tra le gambe di Branduani. Poco dopo la Juve Stabia rischia di affondare sul palo di Ninkovic da fuori e che invece dimezza lo svantaggio al 61’ con una splendida rovesciata di Cissè da dentro l’area. Forte sfiora il pari con un tocco delicato di sinistro, Chajia al 79’ rimette due gol di distanza tra le squadre grazie anche a un Branduani imperfetto. Nel finale Ninkovic conquista un rigore che Ardemagni all’ 82’ non sbaglia per il poker delll’Ascoli, Juve Stabia che non c’è più e incassa anche il quinto gol al 90’ con Pucino su punizione, prima del rosso a Calvano. Bianconeri secondi a un solo punto dalla coppia Entella-Benevento.

EMPOLI-CITTADELLA 1-0

Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Empoli, ora terzo con il Perugia a 8 punti. Padroni di casa che sbloccano la situazione con il calcio di rigore trasformato al 4’ da La Gumina, ospiti vicini al pari con il palo preso di testa di Diaw, dall’altra parte stessa sorte per la botta di Stulac da fuori. Nella ripresa Cittadella pericoloso con Celar, l’Empoli però non rischia più molto e conquista il successo.

CREMONESE-CROTONE 2-1

Gara che si sblocca al 22’, Ceravolo da calcio d’angolo è il più veloce su una respinta corta del portiere. Zanellato pareggia al 27’, pallone sfiorato di testa sulla punizione di Barberis che finisce all’angolino. Al 43’ Colombi fa tutto bene, dribbling in area e tocco di esterno, Cremonese ancora avanti. Nella ripresa il Crotone spinge alla ricerca del pari, entra anche Maxi Lopez che ha una buona occasione, ma non riesce a trovare il tempo giusto per concludere.

SPEZIA-PERUGIA 2-2

Partita che inizia subito forte, al 6’ lancio profondo per Bonaiuto che aggancia e batte il portiere in uscita per il vantaggio del Perugia. Al 22’ pareggia Capradossi per lo Spezia dopo due grandi parate di Vicario. Cambia tutto con il rigore per i padroni di casa, fallo di mano di Dragomir, trasforma Matteo Ricci al 30’. Spezia che prova a controllare la situazione, ma al 90’ subisce il gol del pareggio dall’ex Iemmello, mai amato, che mette con il destro sotto la traversa, prima di esultare con le mani sulle orecchie verso la curva bianconera.

LIVORNO-PORDENONE 2-1

Primo successo per il Livorno che batte in casa il Pordenone. Al 21’ Agazzi aggancia dal limite, si gira su se stesso e va in diagonale, palo interno e gol. Pordenone che inizia forte la ripresa e pareggia al 55’ con il colpo di testa quasi casuale di Strizzolo. Livorno di nuovo avanti con Marras al 68’, diagonale sinistro a battere Di Gregorio e regalare così tre punti importanti per gli amaranto, con Zima che nel finale si oppone a Chiaretti e Monachello.