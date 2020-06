Serie B: il Benevento passa anche a Cremona e vola a +22

SERIE B

Il Benevento non giocava una partita ufficiale dallo scorso 8 marzo, ma ciononostante riesce a imporsi anche sul campo della Cremonese e a questo punto, già a partire dal prossimo turno di venerdì 26 giugno, nel caso dovesse vincere a Empoli, potrà festeggiare la matematica promozione in Serie A. La prima occasione da gol è per i padroni di casa all’8’: Ceravolo, a tu per tu con Montipò, non riesce ad angolare la conclusione e consente al portiere di respingere agevolmente con i pugni. Un paio di minuti più tardi lo stesso attaccante della formazione lombarda, grande ex di questa sfida avendo trascinato in un recente passato il Benevento a suon di gol verso la prima storica promozione in A, si rende nuovamente pericoloso: bravo l’attaccante a saltare Volta, ma la conclusione da centro area è facilmente parata da Montipò. Il primo squillo campano arriva al 21’ con uno stop e tiro al volo di Moncini; pallone fuori di poco con Ravaglia che lo aveva battezzata a lato in largo anticipo. Un piccolo problema per Kragl costringe Pippo Inzaghi a sostituirlo con Roberto Insigne. Per il resto il primo tempo si chiude a ritmi di gioco bassissimi. Come spesso è capitato in questo campionato, però, quando il Benevento decide di svegliarsi sono quasi sempre dolori per gli avversari. E così accade anche al 51’: azione in verticale di Schiattarella, appoggio di Moncini e Insigne chiude con una conclusione a giro di piatto destro che non lascia scampo a Ravaglia. Sesto gol nelle ultime sette partite per l’attaccante napoletano. A questo punto la capolista gestisce con ordine la manovra del gioco, anche se rischia non poco nel finale di match: prima con un bel destro a giro di Deli, leggermente alto sopra la traversa, e poi con una clamorosa occasione al 90’ per Palombi, che calcia in curva da posizione favorevolissima e senza alcuna opposizione. È l’ultima emozione del match. Il Benevento, con un solo tiro in porta, vola così a +22 sul Crotone secondo e a +24 sul Frosinone terzo e tra cinque giorni avrà già il primo match ball per il ritorno ufficiale in Serie A; la Cremonese esce a testa altissima ma rimane ancora vicinissima alla zona playout.