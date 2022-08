Serie B: il Benevento ferma il Genoa, pareggia anche il Parma

SERIE B

Tre pari in altrettante partite nella serie cadetta: le parate di Paleari bloccano il Grifone sullo 0-0, stesso risultato tra i ducali e il Perugia. Finisce 1-1, invece, Ascoli-Spal

© italyphotopress Tre pareggi e poche emozioni nella giornata odierna della Serie B, che viene scandita dall'equilibrio su tutti i campi. Il Genoa, che aveva battuto il Benevento in Coppa Italia, viene fermato dai giallorossi in campionato: decisive, per proteggere lo 0-0, le parate dell'ex Paleari. Stesso risultato al Curi: il Perugia blocca il Parma. Finisce 1-1, invece, Ascoli-Spal: Maistro risponde a Gondo, sancendo il pari al Del Duca.

GENOA-BENEVENTO 0-0

Dopo la sfida pirotecnica in Coppa Italia, un 3-2 ricco di occasioni che aveva premiato il Genoa, il Grifone e il Benevento vivono una sfida completamente diversa nella seconda giornata della Serie B. Regna l'equilibrio a Marassi, in una sfida che regala ben poche emozioni e si rivela molto tattica. La sfida potrebbe sbloccarsi subito, ma Ekuban si vede annullare il gol del vantaggio rossoblù. Stesso esito per il rigore concesso al 22', per un fallo di Masciangelo sul genoano Portanova: l'arbitro rivede alla Var e decreta una simulazione dell'ex Juventus, revocando il penalty. Due occasioni nel finale: Coda colpisce a lato per il Genoa, Karic (con deviazione di Dragusin) sfiora la rete per gli ospiti. Si va al riposo sullo 0-0, che viene difeso strenuamente da Paleari nel secondo tempo. Il portiere del Benevento, ex Genoa, salva su Badelj in avvio di ripresa ed è decisivo in altre due occasioni: prima sulla conclusione di Pajac, e poi sulla deviazione di Coda, con un autentico miracolo all'incrocio dei pali. Nel finale è Barba a salvare il Benevento, intervenendo sulla linea ed evitando il gol a botta sicura di Yeboah. Finisce 0-0 a Marassi, dopo una gara molto diversa dalle attese.

PERUGIA-PARMA 0-0

Poche emozioni anche al Curi, coi padroni di casa che fermano un Parma sprecone e incapace di sfruttare la propria superiorità territoriale. Gialloblù subito pericolosi e propositivi in avvio: Man e Mihaila colpiscono alto da buona posizione, poi tocca a Bernabé farsi vedere. Alla mezz'ora entra in scena l'ex Chichizola, che salva su Melchiorri, giocatore più pericoloso di un Perugia che si difende e riparte. Ripresa particolarmente bloccata, con una lunga fase di studio e qualche occasione nel finale: nè Di Serio (Perugia), nè Bernabé (Parma) riescono a segnare il gol vittoria. Finisce 0-0 al Curi, pari giusto.

ASCOLI-SPAL 1-1

L'Ascoli apre le danze, la Spal risponde: match equilibrato al Del Duca, con un 1-1 che soddisfa entrambe le formazioni. Ferraresi insidiosi in avvio con La Mantia e Maistro, ma sono i marchigiani a sbloccare la partita: Tripaldelli atterra Gondo in area ed è rigore, che viene trasformato proprio dall'ex di Salernitana e Cremonese al 21'. Passano sei minuti e la sfida torna in parità: grande palla di Salvatore Esposito per l'ex Maistro, che beffa Leali con un colpo sotto. Tutto da rifare per l'Ascoli, che sfiora il nuovo vantaggio nel finale di tempo: destro a giro di Bidaoui, leggera deviazione di Arena e Alfonso si salva con un guizzo. La ripresa è decisamente meno emozionante e si accende nel finale, con un'occasione per parte: Rabbi è insidioso per la Spal, Dionisi si mette in luce per l'Ascoli. Non arriva però la rete, e finisce 1-1. Non è serata per le vittorie, arriva il pari anche al Del Duca.

