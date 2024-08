Serie B: il Bari affonda al debutto, clamorosa rimonta della Salernitana

SERIE B

I campani ribaltano il risultato nel recupero: da 0-1 a 2-1 contro il Cittadella. Malissimo i pugliesi: 3-1 dalla Juve Stabia. Pari tra Pisa e Spezia, esulta il Sudtirol

© ipp In Serie B il Bari inizia la stagione nel peggiore dei modi: i biancorossi vengono travolti al San Nicola dalla Juve Stabia, che vince 3-1 e subisce gol solo nel recupero. Finisce 2-2 Pisa-Spezia, mentre la Salernitana fa l'impresa: Daniliuc (93') e l'autorete di Angeli (97') ribaltano lo svantaggio col Cittadella. Sorride, infine, il Sudtirol: 2-1 al Modena nel recupero, Rover è l'uomo decisivo.

BARI-JUVE STABIA 1-3

Inizia nel peggiore dei modi il campionato del Bari che, dopo aver rischiato grosso nella scorsa stagione, viene travolto dalla Juve Stabia neopromossa. Dopo l'equilibrio iniziale, si mette subito male per i Galletti, colpiti su corner al 24': Bellich incorna ed è 1-0 per le vespe. Lasagna impegna Thiam e sfiora il pari, ma nel recupero ecco il bis: sempre da corner, Folino insacca il raddoppio al 47'. Nella ripresa entra anche Novakovich, ma la musica non cambia. Folino sfiora il tris per la Juve Stabia, che rischia sulle folate di Dorval e Lasagna, ma è estremamente insidiosa quando riparte. Da una di queste azioni nasce il 3-0, che porta la firma del neoacquisto Artistico, bravo a insaccare sul cross di Andreoni all'80'. Nel finale i gialloblù alzano il piede dall'acceleratore e arriva il definitivo 3-1 del Bari: lo firma Ricci al 93'. Debutto da dimenticare per i biancorossi.

SALERNITANA-CITTADELLA 2-1

Un primo tempo da incubo e un recupero da sogno. Inizia così la stagione del ritorno in Serie B per la Salernitana, che rimonta e batte 2-1 il Cittadella. Tutto inizia nel peggiore dei modi all'Arechi, che assiste alla rete subita dai suoi dopo otto minuti: Vita ispira per Rabbi, che prende il tempo a Velthuis e insacca l'1-0. Da qui in poi è un monologo, con le chances per Vita e Carissoni, che colpisce la traversa. I campani si fanno vedere con Maggiore e nella ripresa alzano il baricentro, inserendo Verde. Gli ospiti colpiscono un'altra traversa con Rabbi e sembrano in controllo, ma nella ripresa ecco l'impensabile: Daniliuc pareggia di testa al 93' e Angeli, nel tentativo di anticipare Simy, sigla il 2-1. Un'autorete condanna dunque il Cittadella, sconfitto al 97' dopo una buonissima gara.

PISA-SPEZIA 2-2

Un'Arena Garibaldi rovente assiste alla rimonta del Pisa di Filippo Inzaghi: da 0-2 a 2-2 contro lo Spezia. Il primo squillo è dei liguri, con Soleri pericoloso, ma Bonfanti risponde a tono. Sarr evita la rete di Moreo e al 21', dopo tante chances, ecco il gol che sblocca il risultato. Lo firma Francesco Pio Esposito, insaccando sull'assist di Bandinelli e portando avanti lo Spezia. Salvatore Esposito flirta col bis e, nel recupero del primo tempo, fa l'assist del 2-0: il bis porta la firma di Bertola (48'). Nei sette minuti di extra-time, però, c'è spazio anche per il 2-1 di Idrissa Touré. Una rete che dà il via a un'altra gara, nella quale il Pisa spinge con furia a caccia del pari. Una rete che i toscani meriterebbero, per quanto hanno messo in campo, e arriva al 79': su azione da corner, Canestrelli svetta più in alto di tutti e sigla il 2-2. Nel finale entrambe le squadre flirtano col gol-vittoria, e lo Spezia lo sfiora: la rovesciata di Bertola sibila a lato.

SUDTIROL-MODENA 2-1

Un folle recupero consegna il successo al Sudtirol, che sconfigge 2-1 il Modena tra la contestazione dei tifosi ospiti. La gara è vibrante sin dal via, con la rete di Mallamo dopo sei minuti: la mezzala scuola-Atalanta incorna sulla punizione di Casiraghi ed è 1-0. Risponde il Modena con Palumbo e, dopo aver rischiato il bis, i canarini pareggiano con Bozhanaj: il suo tiro sul primo palo sorprende Poluzzi. Nella ripresa Valente ribalta la squadra con l'inserimento di Tait e Rover, e proprio questi ultimi confezionano il gol che vale la vittoria. L'attaccante riceve dal veterano del Sudtirol e sigla il 2-1 in mischia al 91'. C'è spazio per un altro brivido, visto che due minuti dopo il Modena pareggia con un'azione simile. Il Var però annulla dopo cinque minuti di revisione, ravvisando un contestato fuorigioco attivo di Zaro sul calcio piazzato. Protestano Bisoli e i tifosi, ma non c'è nulla da fare: il Sudtirol esulta per i primi tre punti della stagione.