Serie B: i fratelli Esposito trascinano lo Spezia, cade la Cremonese. Il Catanzaro vince al 98'

Lo Spezia scende in campo al Picco con l’obiettivo di rispondere al Pisa (vincente ieri), il Cittadella per tentare il colpo grosso e provare a iniziare a risollevarsi dall’ultimo posto in classifica. La prima occasione da gol ce l’hanno i padroni di casa con Elia al 7’: Kastrati è però attento e respinge il tentativo dell’ex Palermo. Al ventesimo è invece Gori a parare un bel tiro di Pandolfi, mentre Pio Esposito si divora il vantaggio per lo Spezia a tu per tu con Kastrati. I due portieri sono grandi protagonisti in campo, visto che Gori al 27’ è ancora decisivo sul tentativo ravvicinato di Magrassi. Dopo tante occasioni, il match si sblocca quindi al 34’, quando a passare avanti è lo Spezia: a segnare è il solito Pio Esposito sugli sviluppi di un corner, come spesso accade ai liguri. Passano pochi secondi e gli Aquilotti sfiorano anche il raddoppio con Candelari: provvidenziale è la deviazione di Amatucci. Il 2-0 arriva allora al 43’: una serie di rimpalli favorisce i padroni di casa, con il pallone che sbatte sulla testa di Kastrati prima di entrare in rete. Nel recupero del primo tempo, lo Spezia dilaga sul 3-0, grazie al rigore trasformato da Salvatore Esposito. L’ex SPAL trova pure il poker al 54’ su calcio di punizione, complice una deviazione decisiva di Piccinini, siglando la prima doppietta personale in carriera. È un pomeriggio da incubo per il Cittadella, che al 67’ incassa anche il 5-0 di Wisniewski, sempre su corner. È il risultato finale, dopo che Tronchin si vede annullare una rete nel recupero per un fuorigioco netto. Lo Spezia ritrova subito la vittoria dopo il k.o. di Palermo e si riporta a -1 dal Pisa, salendo a 33 punti, al terzo posto in classifica. Il Cittadella resta invece ultimo, con soli 13 punti.