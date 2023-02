Serie B: Gudmundsson e Jagiello piegano il Palermo, il Genoa vince 2-0 a Marassi

SERIE B

I gol dell’islandese e del polacco regalano a Gilardino tre punti importanti, i rosanero tornano alla sconfitta dopo nove partite

© ipp Termina 2-0 il confronto tra Genoa e Palermo, che aprono a Marassi il programma della ventiquattresima giornata di Serie B. Grifone in vantaggio con la rete di Gudmundsson, che al 25' infila rasoterra Pigliacelli. Nel finale il raddoppio di Jagiello (96'). I rossoblù di Gilardino salgono a 43 punti, confermandosi al secondo posto a +4 sulla Reggina. I rosanero restano invece a 34, esponendosi agli assalti delle inseguitrici in zona playoff.

È 2-0 a Marassi tra Genoa e Palermo nella prima partita della ventiquattresima giornata di Serie B. All’8 ci prova per i rosanero Marconi con un colpo di testa dopo un corner, ma la sfera trova solo l’esterno della rete. Occasione per i rossoblù dieci minuti più tardi con una bella azione manovrata dalla sinistra, che però sfuma per la chiusura sulla linea di Sala su Coda. L’1-0 arriva al 25' con la percussione insistita di Gudmundsson, che incrocia impattando la parte interna del secondo palo e buca un incolpevole Pigliacelli. L’intensità del Grifone cresce dopo il gol e i siciliani sembrano correre a vuoto. La formazione di Corini prende fiducia sul finire dei primi 45 minuti e Nedelcearu cerca di suonare la carica con una frustata che però non impensierisce Martinez.

Il secondo tempo si apre con il raddoppio di Gudmundsson al 47’, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Coda. I ritmi si alzano e dieci minuti dopo ci prova per i siciliani Sala dalla distanza: blocca il portiere di casa. Al 77', strepitoso intervento di Martinez su Soleri a botta sicura da due passi, gli risponde pochi secondi più tardi l'islandese, che invece scheggia la traversa dai venti metri. Nel finale, il nuovo entrato Jagiello firma il raddoppio appoggiando in rete l’assist di Puscas. Il Genoa si conferma dunque al secondo posto a 43 punti, portandosi momentaneamente a +4 sulla Reggina. Torna invece alla sconfitta dopo nove partite il Palermo, che resta a 34 e rischia ora di subire il sorpasso da Parma, Ternana e Cagliari, dirette concorrenti per un posto in zona playoff.