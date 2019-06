Serie B, Giampiero Ventura riparte dalla Salernitana

30/06/2019

Giampiero Ventura ci riprova. Dopo la cocente delusione per la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 con l'Italia e dopo la deludente parentesi al Chievo Verona nell'ultima stagione (tre sconfitte e un pareggio in quattro gare), l'ex ct azzurro riparte dalla Serie B . Accordo raggiunto con la Salernitana , manca soltanto l'ufficialità, Ventura firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, battuta la concorrenza di Pasquale Marino .

L'ex ct della Nazionale torna così ad allenare in Serie B (la Salernitana si è salvata lo scorso anno battendo il Venezia ai rigori al playout) dieci anni dopo l'ultima volta, quando lasciò il Pisa per andare in Serie A al Bari.

A Salerno Ventura ritroverà Emanuele Calaiò, che come raccontato recentemente dal tecnico fu responsabile del suo esonero ai tempi del Napoli (Serie C 2004/05): "Mi ha fatto cacciare via da De Laurentiis perché sbagliò un calcio di rigore decisivo in una partita casalinga che dominammo senza vincere. La mia reazione? Diciamo che in panchina non rimasi proprio impassibile, mettiamola così". Ora l'attaccante dovrà farsi perdonare.