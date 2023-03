Serie B: colpo di Coda, il Genoa vince e manda in crisi la Reggina

31a giornata

Il Grifone di Alberto Gilardino non si ferma più: l'1-0 di Marassi vale il momentaneo -3 dal Frosinone e un altro scatto-promozione. Ancora ko gli amaranto, che mettono a rischio i playoff



© italyphotopress Prosegue la marcia del Genoa, che vince contro un'altra big nell'anticipo della 31a giornata di Serie B. Il Grifone domina, sfiorando più volte il raddoppio, e sconfigge 1-0 la Reggina grazie a Coda. Un solo brivido per i rossoblù, quando Martinez blinda la sua porta al 96'. La quarta vittoria consecutiva vale il momentaneo -3 dal Frosinone e il +8 sulla terza. Il Genoa è sempre più secondo, la Reggina trema: l'ennesimo ko mette a rischio i playoff.

Prosegue inesorabile la marcia del Genoa di Alberto Gilardino, sempre più seconda forza di questa Serie B: sconfitta 1-0 la Reggina in un match fondamentale nella corsa alla promozione in A. Animi accesi in questa sfida d'alta classifica, che inizia a suon di contatti al limite. Uno di questi, un durissimo testa contro testa con Strelec, costringe Bani ad uscire dal campo all'11' e a recarsi in ospedale per degli accertamenti. Il nervosismo è palpabile a Marassi, sugli spalti e in campo, e la sfida ne è la conseguenza. Il match si sblocca solo al 36', quando il Genoa passa e corona il suo dominio territoriale: decisiva la grande traiettoria di Coda, marcato in maniera permissiva da Gagliolo. Un diagonale che non lascia scampo a Colombi, bravo ad evitare il raddoppio di Badelj nel recupero-monstre di sei minuti. Il Grifone sfiora il bis anche nell'avvio della ripresa, con Vogliacco e Dragusin, mentre al 52' ecco la prima chance per la Reggina: calcia Menez, respinge Martinez. Dall'altra parte del campo Colombi è ancora decisivo su Gudmundsson, e i cambi di Inzaghi non sortiscono l'effetto sperato: una Reggina a trazione offensiva non punge e rischia in ripartenza. Nel finale gli animi si accendono e scatta una mini-rissa, che porta all'espulsione di Sturaro (già sostituito) dalla panchina al 90'. Succede di tutto nel finale: Colombi evita il 2-0 sulla punizione di Badelj, Martinez blinda la sua porta su Canotto al 96'. Vince 1-0 il Genoa ed è sempre più secondo con 59 punti, momentaneamente a -3 dal Frosinone e a +8 sul Sudtirol terzo. Crisi nera per la Reggina: nona sconfitta nel 2023, con due sole vittorie in 11 gare. Ora i playoff sono a rischio per gli amaranto, fermi a quota 42 con Palermo e Parma in agguato.