Serie B: Frosinone e Venezia non si fanno male, finisce 1-1 allo Stirpe

L'ANTICIPO

L’anticipo della quarta giornata di Serie B vede Frosinone e Venezia pareggiare 1-1. Dopo un primo tempo arido di emozioni, succede tutto nella ripresa. Al 54’ i veneti si portano in vantaggio grazia a Capello che insacca di testa la sponda di Bocalon sul secondo palo da un cross sulla sinistra; i laziali attaccano e al 65’ trovano il pareggio con un gran colpo di testa di Capuano (che non segnava in Serie B da tre anni) sugli sviluppi di calcio d'angolo, sul quale nulla può fare Lezzerini.

Al 7’ il Frosinone va vicino al vantaggio: bella giocata di Trotta all’interno dell’area, il suo destro potente viene respinto da Lezzerini. Cinque minuti più tardi il Frosinone è ancora in avanti: ci riprova Trotta sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla distanza, ma il pallone finisce abbondantemente alto. Al 18’ si rende pericoloso anche Ciano con un uno contro uno in area avversaria, ma la conclusione dell’attaccante del Frosinone si rivela alta. Il Venezia andrebbe in gol con Cremonesi, ma il gioco era stato precedentemente fermato perché l’arbitro aveva fischiato un fallo in area sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il risultato al termine dei primi 45 minuti resta fermo sullo 0-0, con dei ritmi di gioco piuttosto bassi. Le due formazioni non riescono ad accendere il match, ma la prima occasione della ripresa è per il Venezia: ci prova Maleh dalla distanza, ma la conclusione è centrale.

La squadra di Dionisi sblocca comunque il risultato al 54’: da un cross dalla sinistra sul secondo palo, Bocalon fa da sponda per Capello che è il più lesto di tutti a insaccare in rete. A Paganini viene annullato l’1-1 per fuorigioco, ma al 65’ Capuano (in gol in Serie B dopo tre anni) ristabilisce l’equilibrio con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Nei minuti finali Citro ha per due volte la chance di regalare la vittoria al Frosinone, ma in entrambe le circostanze non trova incredibilmente la rete da ottima posizione. Un pareggio che non serve moltissimo a nessuna delle due squadre, che salgono a braccetto a 4 punti in classifica.