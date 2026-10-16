L'Arsenal licenzia 60 dipendenti, Arteta difende il club: "Evoluzione per migliorarci"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, difende la scelta del club di tagliare 60 posti di lavoro: i risparmi stimati sono tra i cinque e i sette milioni di sterline annui, a fronte del fresco rinnovo di contratto del tecnico da 20 milioni a stagione. I tagli interesseranno molti reparti, tra cui quello commerciale, di marketing e il reparto dedicato alla disabilità, ma non lo staff della squadra. "Mi è stato spiegato in che cosa consisteva l'analisi condotta a livello di club, con l'intento costante di evolversi per migliorare", ha detto Arteta in conferenza stampa. "È necessario prendere alcune decisioni per assegnare alle persone i ruoli giusti e continuare a investire per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e ottenere il successo che desideriamo - ha proseguito il tecnico -. Questo mi è stato spiegato. Ovviamente non sono la persona giusta per rispondere a questa domanda. Questo è certo. E spero che tutti lo rispettino". Il club ha poi impedito ad Arteta di rispondere ad altre domande sull'argomento.