Alajbegovic e Mastantuono tra le Stelle del Futuro di EA SPORTS FC 27

16 Ott 2026 - 19:11
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Disponibile da oggi in EA SPORTS FC 27, il Team 2 di Stelle del Futuro continua a celebrare le stelle emergenti di The World’s Game. Guidato da Gisele Thompson dell’Angel City, il Team 2 si aggiunge alla formazione della scorsa settimana, capitanata da Rio Ngumoha, portando in EA SPORTS FC 27 Dro Fernández, Nathaniel Brown e altri talenti destinati a lasciare il segno nel calcio di domani.

Tra i giovani talenti più promettenti degli Stati Uniti, Gisele Thompson ha scritto la storia segnando il suo primo gol nella NWSL grazie alla combinazione con la sorella Alyssa, prima di conquistare un trofeo al suo primo torneo con la nazionale statunitense. Insieme, Gisele e Alyssa diventano le prime sorelle a essere entrambe protagoniste di Stelle del Futuro, dopo il debutto di Alyssa in EA SPORTS FC 26.

"Essere stata scelta tra le Stelle del Futuro di EA SPORTS FC per la Classe 2027 è davvero emozionante, e adoro il fatto che sia diventata una cosa di famiglia - ha dichiarato Gisele Thompson, terzino destro dell’Angel City FC e Stella del Futuro di EA SPORTS FC - . Ho festeggiato con Alyssa quando è stata scelta tra le Stelle del Futuro l’anno scorso, e ora è lei a fare lo stesso con me. È davvero bello poter condividere queste esperienze e questi traguardi. E speriamo che ce ne siano ancora tanti altri in futuro".

Disponibile ora nel pool di oggetti Football Ultimate Team dal 16 al 23 ottobre, il Team 2 di Stelle del Futuro include:

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Il Team 2 di Stelle del Futuro sarà accompagnato da nuove Sfide Creazione Rosa e nuovi Obiettivi, disponibili nel corso della seconda settimana e che includeranno oggetti giocatore Stelle del Futuro tra le ricompense.

I fan possono inoltre continuare a far crescere la propria Stella del Futuro grazie alle Evoluzioni a catena Academy Stelle del Futuro, selezionando giocatori che rientrano nei limiti di età massimi e trasformandoli in futuri campioni usciti dell’Academy forgiati dalla community.

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