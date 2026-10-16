Alajbegovic e Mastantuono tra le Stelle del Futuro di EA SPORTS FC 27

"Essere stata scelta tra le Stelle del Futuro di EA SPORTS FC per la Classe 2027 è davvero emozionante, e adoro il fatto che sia diventata una cosa di famiglia - ha dichiarato Gisele Thompson, terzino destro dell’Angel City FC e Stella del Futuro di EA SPORTS FC - . Ho festeggiato con Alyssa quando è stata scelta tra le Stelle del Futuro l’anno scorso, e ora è lei a fare lo stesso con me. È davvero bello poter condividere queste esperienze e questi traguardi. E speriamo che ce ne siano ancora tanti altri in futuro".