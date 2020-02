Serie B: Djuric abbatte il Trapani e manda in orbita la Salernitana, zona promozione a un punto

SERIE B

Vittoria importantissima per la Salernitana, che battendo 1-0 il Trapani all'Arechi compie un passo fondamentale nella corsa ai playoff e mette nel mirino addirittura la promozione diretta: il secondo posto nella classifica di serie B è infatti lontano solo un punto, penultimi invece i siciliani. Decide il colpo di testa di Djuric al 12', ma gli ospiti sfiorano più volte il pareggio e colpiscono anche due pali (con Taugourdeau e Evacuo).

La Salernitana continua il suo periodo d'oro (ha raccolto 10 punti nelle ultime quattro partite) e manda un segnale molto chiaro alle concorrenti: per la promozione diretta in A c'è anche l'Ippocampo. E se i granata di Gian Piero Ventura raggiungono il Pordenone a 36 punti e si portano a -1 da Crotone e Frosinone che sono seconde a 37, il merito è di Djuric (autore del gol partita contro un volenteroso Trapani), ma anche della resistenza difensiva contro un avversario che lascia l'Arechi consapevole di aver raccolto molto meno rispetto a quanto seminato.

La Salernitana passa infatti alla prima vera grande occasione (poco prima Micai aveva salvato su Pettinari), con Djuric che al 12' premia l'assolo di Cicerelli battendo a rete in perfetta solitudine. Per il resto della partita si concentra però prevalentemente a contenere la voglia di rivalsa e il bisogno di punti di un Trapani pericolosamente vicino al ritorno in C (la quota salvezza è lontana 10 punti, la zona playout 4). E così il prosieguo del primo tempo regala il clamoroso palo di Taugourdeau su punizione per il Trapani e un colpo di testa sbagliato da Luperini a un passo dalla porta. Quando la Salernitana si riporta in attacco, però, spaventa: Maistro libera un destro dalla distanza che finisce sul fondo di un nonnulla, Gondo di testa va a un passo dal raddoppio sugli sviluppi di una punizione.

La ripresa vede il Trapani ancora più proteso in avanti con i padroni di casa che riescono però a non perdere la calma e a mantenere il vantaggio: subito Kupisz tenta la sorte con un tiro dal limite dopo un fraseggio con Pettinari (fuori), poi Luperini di testa non trova la porta su punizione di Taugourdeau. La Salernitana ci prova soprattutto da lontano (Carnesecchi è attento su Lombardi), ma trema quando entra in campo l'esperto Evacuo: l'attaccante campano (che ha già giocato in provincia, con la maglia della Nocerina) sfrutta un'iniziativa di Coulibaly e va al tiro, colpendo in pieno il secondo palo della partita per gli ospiti. Il sortilegio continua, e sia Coulibaly che Evacuo non sfruttano una successiva mischia per trovare il gol del liberatorio pareggio. A tempo scaduto c'è modo anche per Pettinari e Kupisz di impegnare l'attentissimo Micai, prima che in contropiede non arrivi l'occasione per Giannetti di realizzare il beffardo raddoppio al 95'. Ma la Salernitana può accontentarsi di aver raccolto una vittoria che la iscrive definitivamente tra le grandi del campionato.