Serie B: debutto con pareggio per il Brescia di Aglietti                                    

19a GIORNATA

Il nuovo tecnico delle Rondinelle non va oltre l'1-1 con il Palermo di Corini: Segre risponde a Galazzi

© Getty Images La diciannovesima giornata di Serie B si apre con il pareggio per 1-1 tra Brescia e Palermo. Dopo un primo tempo senza reti al Rigamonti, le Rondinelle, nella prima partita del nuovo tecnico Alfredo Aglietti, passano in vantaggio al 50' con il contropiede di Galazzi su assist di Ndoj, ma dopo appena due minuti Segre pareggia di testa. I lombardi, che non vincono da cinque turni, salgono così a quota 25 punti, a +1 sui rosanero di Corini.

Inizia con un pareggio per 1-1 al Rigamonti contro il Palermo l'avventura sulla panchina del Brescia di Alfredo Aglietti. Dopo un primo tempo senza gol, le Rondinelle passano in vantaggio ad inizio ripresa: Ndoj vola in contropiede e serve Galazzi, che controlla e di sinistro fa passare la palla sotto le gambe di Pigliacelli. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura appena due minuti, poi Segre svetta di testa e fa 1-1 al 52' anticipando Lezzerini, con la rete che viene convalidata dopo un lungo check del Var. Nel finale, né i lombardi né i rosanero trovano il guizzo vincente: il Brescia si porta così a quota 25, restando non lontano dalla zona playoff ed esattamente un punto sopra il Palermo, al quinto risultato utile consecutivo.