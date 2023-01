Serie B: Coda lancia il Genoa nel finale, Reggina agganciata al secondo posto

SERIE B

La rete dell'ex Lecce all'85' vale l'1-0 a Marassi contro il Venezia: ora Gilardino è a quota 36 insieme ad Inzaghi

© italyphotopress Grazie alla rete di Massimo Coda nel finale, il Genoa batte 1-0 il Venezia nel posticipo della ventesima giornata di Serie B. L'ex Lecce entra in campo al 67' e dopo 18 minuti segna da pochi passi su assist di Yalcin. Con questo successo, il quarto nelle ultime cinque partite, la formazione di Gilardino aggancia la Reggina di Filippo Inzaghi al secondo posto con 36 punti. I lagunari, invece, restano a quota 20 insieme al Perugia.

Ci pensa Massimo Coda a far sognare il Genoa e la sponda rossoblù di Marassi: al Ferraris, il Grifone batte 1-0 il Venezia grazie al gol all'85' dell'ex Lecce e aggancia il secondo posto della Reggina. Primo tempo con poche occasioni: la prima è al 21' per Aramu, ma Joronen è attento. I lagunari sprecano con Crnigoj, che poi colpisce la traversa al 40', con la sfera che finisce sul montante grazie al miracolo del portiere di casa Martinez. La ripresa si apre così senza reti e, al 65', i liguri, dopo una parata di Joronen su Puscas, si vedono annullare il possibile 1-0 per fuorigioco di Aramu. Due minuti dopo, Gilardino inserisce gli eroi di serata: Massimo Coda, che impiega 18 minuti a decidere il match, e Yalcin, autore dell'assist ed entrato al 76'. L'ex Lecce è puntuale sulla sponda del turco: tap-in da pochi passi e 1-0. Inutile il forcing finale del Venezia: negli ultimi cinque turni, il Genoa ha conquistato 13 punti. Adesso, il Grifone è secondo a quota 36 insieme agli amaranto di Filippo Inzaghi. La formazione di Vanoli, invece, resta a 20 in piena zona retrocessione insieme al Perugia. La sponda rossoblù di Genova inizia il girone di ritorno con una preziosissima vittoria che permette di alimentare il sogno della promozione diretta in Serie A.

