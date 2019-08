Serie B, Chievo-Empoli 1-1: primo punto stagionale per i veneti

Chievo ed Empoli decidono di non farsi male nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie B. Finisce 1-1, con gli uomini di Marcolini che conquistano il primo punto stagionale. Predominio territoriale del Chievo, sotto per la rete iniziale di Dezi, abile a sfruttare al 32’ una corta respinta di Vaisanen. Il gol del pareggio lo firma Djordjevic al 41’, dopo un traversone dalla sinistra di Brivio.

Dopo aver steccato alla prima contro il Perugia, i gialloblù muovono la classifica con il primo punto stagionale. L’uomo della riscossa è Djordjevic, lanciato in campo da mister Marcolini dopo i mal di pancia di Stepinski, desideroso di tornare in Serie A vista la corte serrata dei cugini dell’Hellas Verona. L’attaccante serbo, che era andato a segno l’ultima volta lo scorso gennaio contro la Fiorentina, è l’uomo dai due volti del match. Da una parte pareggia la gara per i suoi al 41’ con un tocco mancino dal centro dell’area, dopo ottima incursione sulla sinistra di Brivio e velo di Giaccherini, ma è anche autore di un clamoroso errore al 74’, quando tutto solo nel cuore dell’area empolese ha tirato colpevolmente alto.

L’Empoli conduce una partita ordinata nel primo tempo, andando in vantaggio con Dezi che al 32’ colpisce al volo dopo corta respinta della difesa clivense. Nella ripresa Marcolini decide di togliere un evanescente Pucciarelli inserendo Garritano. E’ la mossa che scuote il Chievo, con Giaccherini che da trequartista crea più di qualche grattacapo all’Empoli. I veneti aumentano i ritmi e macinano gioco, Brignoli fa tremare l’Empoli quando al 51’ manca il controllo su retropassaggio di Stulac, con la palla che finisce lentamente sul palo.

Il Chievo sfiora in più occasioni la rete della vittoria, come al 69’ quando Segre al volo fa gridare il Bentegodi al vantaggio, mancato per questione di centimetri. Per la squadra di Bucchi, che nella ripresa ha amministrato senza pungere troppo, dopo la vittoria all’esordio contra la Juve Stabia, un buon punto in vista di una stagione in cui i pronostici vedono La Gumina e compagni tra i favoriti per un pronto ritorno nella massima serie.