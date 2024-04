Serie B: Catanzaro, colpo a Modena per blindare i playoff

SERIE B

I calabresi vincono 3-1: doppietta di Iemmello, segna anche Vandeputte

© italyphotopress La trentatreesima giornata di Serie B si apre con la vittoria del Catanzaro, che si impone 3-1 a Modena. I calabresi sorridono grazie alla doppietta di Iemmello, a segno al 16' e al 69', e a Vandeputte (25'). Inutile il momentaneo 1-2 realizzato al 34' da Tremolada. Con questi tre punti, gli uomini di Vivarini salgono a quota 55, momentaneamente a +13 sul nono posto e a -6 dal Como secondo. I canarini, invece, restano a 39.

Il Catanzaro fa un enorme passo in avanti verso i playoff grazie al 3-1 sul Modena firmato dai soliti leader: Iemmello e Vandeputte. Il primo segna al 16' con un diagonale destro su assist in verticale del secondo, che invece al 25' fa tutto da solo e dal limite pesca l'angolino firmando il 2-0. Nove minuti dopo, i canarini accorciano le distanze con Tremolada, che conclude un'azione confusa nata da due errori ravvicinati di Fulignati. Si va al riposo sul 2-1 per gli uomini di Vivarini, che continuano ad insistere anche nella ripresa: al 59', Iemmello regala ad Ambrosino il pallone del tris, ma partendo da posizione di fuorigioco, vale a dire di poco oltre il centrocampo vista l'altissima difesa dei padroni di casa. Il 3-1, però, è solo rinviato e arriva al 69': l'azione premia le scelte di Vivarini, che al 61' inserisce Sounas, assistman per il diagonale destro di Iemmello che vale il 3-1 che manda in archivio la sfida del Braglia. Nel recupero, Seculin è spettacolare nell'evitare prima il gol di Sounas, poi quello di Iemmello. Il Modena, però, non riesce a tornare in partita e incassa una sconfitta dopo tre pareggi di fila, restando a 39 punti. Sono 55, invece, quelli del Catanzaro, sempre più vicino a blindare i playoff: e l'ipotesi promozione diretta, con il Como che dista momentaneamente 6 lunghezze, non è ancora tramontata.

