Serie B: Brescia sbancata, il Monza è secondo a -4

Nel posticipo della 19esima giornata di Serie B il Monza vince 1-0 in casa del Brescia e balza al secondo posto, sfruttando la sconfitta di sabato del Cittadella. A decidere un match sempre in bilico è il colpo di testa su corner di Frattesi, che al 10’ della ripresa sorprende Joronen. I brianzoli si trovano ora in coabitazione con la Salernitana a -4 dalla capolista Empoli, mentre i biancazzurri sono alla terza sconfitta di fila. Brescia-Monza, striscione contro Balotelli









Il Monza sente l’odore dell’occasione e non fallisce, cogliendola al volo. Dopo lo scivolone del Cittadella di sabato a Venezia e il 2-2- dell’Empoli ieri a Lecce, i brianzoli sfruttano infatti l’impegno bresciano e balzano al secondo posto in classifica grazie a Frattesi. Nonostante il gran lustro del derby lombardo, il primo tempo si rivela però povero di chiare occasioni, anche se le due squadre in campo al Rigamonti dimostrano di avere discrete qualità e di lottare senza risparmiarsi. L’unica vera emozione prima dell’intervallo la regala Bisoli nel finale di tempo, quando si coordina da una trentina di metri e lascia partire una gran botta che sfiora l’incrocio alla destra di Di Gregorio.

In partite come questa è di solito una giocata singola o un calcio piazzato a sbloccare il risultato e a Brescia si verifica la seconda opzione: 10’ della ripresa, Frattesi incorna sul primo palo da calcio d’angolo di Barberis e il pallone scivola furtivamente in mezzo alle gambe di Joronen per il vantaggio brianzolo. A questo punto l’equilibrio è rotto e i padroni di casa sfiorano sùbito il pari, prima con van de Looi che impegna Di Gregorio colpendo il palo e qualche secondo dopo con la botta di Karacic che trova però pronto il portiere monzese. Gli ospiti cercano quindi di fare girare la palla per costringere la squadra di Dionigi a stancarsi nel tentativo di riprendere il possesso e i ritmi tornano ad abbassarsi. Alla prima occasione il Monza prova però a raddoppiare, ma Joronen si riscatta dall’indecisione precedente e respinge il tiro di Gytkjaer. Rimane questo il canovaccio del match fino al triplice fischio, che certifica lo 0-1, la terza sconfitta consecutiva del Brescia e il secondo posto in classifica del Monza. I brianzoli si trovano ora infatti in coabitazione con la Salernitana a quattro punti dall’Empoli, prima della classe.

