Serie B: Palermo sprecone, il Bari in 9 strappa lo 0-0

serie b

Al San Nicola, tra i padroni di casa espulsi Maita e Di Cesare, che provoca il rigore fallito da Di Mariano. Nel finale, gol di Brunori annullato dal Var

© italyphotopress Finisce senza reti, ma non senza emozioni, il primo match della Serie B 2023/2024: al San Nicola, infatti, è 0-0 tra Bari e Palermo. I rosanero si mangiano le mani per aver pareggiato in doppia superiorità numerica, visto che al 50' Maita rimedia il primo rosso della gara: il secondo lo incassa Di Cesare, che provoca il rigore fallito però da Di Mariano al 69'. E nel finale, il Var annulla un gol a Brunori: siciliani e pugliesi a quota uno.

Non arrivano né la prima vittoria né i primi gol nella Serie B 2023/2024, eppure di certo non manca lo spettacolo: al San Nicola, dove si era chiusa la scorsa stagione, finisce 0-0 tra Bari e Palermo, ma è un anticipo che regala tante emozioni, soprattutto nella ripresa. I pugliesi perdono subito Diaw, costretto ad uscire al 15' per infortunio e a lasciare spazio a Scheidler. La più grande opportunità arriva prima dell'intervallo, con gli ospiti che sfiorano il gol con Brunori, la cui conclusione non centra lo specchio.

Nella ripresa, invece, succede di tutto: Maita interviene su Masic e Maresca, dopo la revisione al Var, tira fuori il cartellino rosso. E non sarà il primo: al 69', infatti, Di Cesare lascia i suoi addirittura in nove, provocando il calcio di rigore su Brunori. Dal dischetto, però, Di Mariano spedisce il pallone altissimo sopra la traversa, rimandando l'appuntamento col primo gol della nuova Serie B. Finale caratterizzato da tanta confusione e polemiche: proprio al 100', all'ultima occasione disponibile, Brunori sembra regalare il successo ai rosanero, ma il Var annulla il gol dell'1-0 per fuorigioco. Bicchiere decisamente mezzo vuoto per il Palermo, che sale a quota 1 ma si mangia le mani per la doppia superiorità numerica non sfruttata, un rigore fallito e una rete non convalidata. Per il Bari, invece, è un punto che sa di vittoria.