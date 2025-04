Sampdoria, inizia la nuova era: Evani dirige il primo allenamento

La Sampdoria ai sampdoriani. Inizia oggi la nuova era in casa Doria dopo la rivoluzione voluta ieri dal presidente Manfredi per evitare lo spettro della retrocessione in Serie C. Interrotti i rapporti con Pietro Accardi e Leonardo Semplici, la società ha deciso di affidare la panchina ad Alberico Evani e l'ex vice di Roberto Mancini, che sarà affiancato in panchina da un altro doriano doc come Attilio Lombardo, dirigerà oggi a Bogliasco la prima seduta d’allenamento di questa sua nuova avventura e inizierà a preparare la sfida al Cittadella.