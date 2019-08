Serie B: Salernitana tris, Ventura parte alla grande. Crotone, solo pari

PRIMA GIORNATA

Parte bene l'avventura di Gian Piero Ventura in Serie B: la Salernitana batte 3-1 in casa il Pescara nella prima giornata: campani avanti al 36’ con l’autorete di Bettella propiziata dal colpo di testa di Jallow che poi raddoppia al 79’ prima che Giannetti chiuda i conti all’81’. In mezzo l’1-1 di Campagnaro al 55’. Finisce invece 0-0 tra Crotone e Cosenza: i padroni di casa spingono senza sfondare, per gli ospiti palo di Carretta al 38’ e rosso a Sciaudone al 76’.

SALERNITANA-PESCARA 3-1

Padroni di casa più continui nella ricerca della proposta offensiva nel corso del primo tempo. Fiorillo però è bravo a intervenire un paio di volte su Kyine e sul tentativo di Akpa Akpro. Nulla può invece al 36’, quando Jaroszynski crossa dalla sinistra e Jallow allunga di testa quel tanto che basta a trovare l’angolino, con il tocco di Bettella che cambia l’assegnazione della rete, ma non la sostanza della situazione. La reazione del Pescara fatica a prendere forma e anzi gli abruzzesi prima dell’intervallo vengono salvati dalla traversa sulla punizione di Firenze. Si riparte e il Pescara pareggia con Campagnaro che al 55’ si fa trovare pronto sul primo palo e gira in rete di testa. Salernitana che torna a spingere fino a trovare il nuovo vantaggio con Jallow che controlla in area dopo un’azione confusa e al 79’ batte in diagonale Fiorillo. All’81’ poi Giannetti chiude la partita con un grande sinistro dal limite sotto la traversa, regalando così il primo sorriso a Ventura nella sua nuova avventura.

CROTONE-COSENZA 0-0

Il Crotone si mette da subito a fare la partita e si rende pericoloso in un paio di circostanze con Simy, ci provano anche Mazzotta e Messias, ma la porta del Cosenza sembra essere stregata per i padroni di casa. Per il Cosenza ci sono la conclusione pericolosa di Bruccini in avvio e quella al 38’ di Carretta che rientra sul sinistro dal limite e tenta la conclusione a giro, trovando però la mano aperta in volo di Cordaz e poi il palo. Come nel primo tempo, anche nel secondo il Crotone preme, ma rischia grosso quando ancora Carretta si presenta solo davanti a Cordaz dopo uno svarione difensivo, calciando però centralmente. Nel finale cresce l’intensità e a pagare al 76’ è Sciaudone che si prende il secondo giallo. Crotone ancora più in avanti con la superiorità numerica, Golemic spreca da due passi, l’ultima occasione è del Cosenza, ma Baez è poco incisivo.