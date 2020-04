Salernitana, festa di compleanno a casa Di Tacchio: multati cinque giocatori

VIOLATE LE NORME

Non solo Kean: anche in Italia qualche calciatore prende sottogamba le norme di distanziamento sociale e viene punito. Francesco Di Tacchio e altri quattro compagni di squadra della Salernitana hanno ricevuto 400 euro di multa a testa, oltre all'ordinanza di quarantena precauzionale di 14 giorni, per una festa in casa del capitano che voleva festeggiare i 30 anni. I vicini, sentendo la musica alta, hanno chiamato le forze dell'ordine che non hanno potuto che punire i sei (era presente anche la fidanzata di uno dei giocatori) partecipanti alla festa,

La vicenda, come racconta Il Mattino, risale a domenica scorsa ma è venuta a galla solo nelle ultime ore: la quarantena dei cinque atleti terminerà dunque domenica prossima in tempo per l'eventuale ripresa degli allenamenti di squadra. Questo a patto che la Salernitana decida solo di richiamarli non prendendo provvedimenti che vadano al di là dell'aspetto economico.