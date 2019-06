Salernitana, aggredito il portiere Micai: pugno in faccia da un tifoso

02/06/2019

Increscioso episodio fuori dallo stadio 'Arechi' al termine dell'allenamento a porte aperte della Salernitana in vista dell'andata dei playout di Serie B contro il Venezia, in programma il 5 giugno a Salerno. Sfortunato protagonista il portiere dei granata Alessandro Micai , colpito da un tifoso con un pugno in pieno volto, che gli ha procurato anche la rottura degli occhiali. Un gruppo di ultrà lo ha aspettato, ne è nato un acceso diverbio, sfociato poi con l'aggressione al giocatore.

Il fatto è avvenuto sabato. Il giorno dopo è arrivato il comunicato della Salernitana, che adirà le vie legali "denunciando gli autori di questo gesto al fine di tutelare il proprio tesserato coinvolto, la società medesima e l'immagine sana della tifoseria granata - si legge in una nota - Episodi del genere non possono e non devono infangare una tifoseria passionale sì ma mai violenta e non impediranno alla società in futuro di organizzare, ove possibile, allenamenti a porte aperte".