Playoff Serie B: il Cittadella stende il Brescia e vola in semifinale

SERIE B

Al Tombolato, la formazione di Venturato batte 1-0 le Rondinelle grazie al gol di Proia al 40': ora, la sfida al Monza

Sarà Monza-Cittadella la prima semifinale playoff di Serie B: al Tombolato, la formazione di Venturato batte 1-0 il Brescia e si guadagna la sfida agli uomini di Brocchi. Il match si decide a fine primo tempo: al 40', infatti, Proia raccoglie il cross dalla sinistra di Rosafio, entrato al posto di Beretta, e di testa batte Joronen. Inutile il forcing nel secondo tempo: le Rondinelle salutano la possibilità di tornare in Serie A.

CITTADELLA-BRESCIA 1-0

Continua il sogno promozione del Cittadella, che batte 1-0 il Brescia e si qualifica per la semifinale playoff, dove affronterà il Monza. Finisce, invece, la stagione di un Brescia a due volti, capace di risalire dalla zona playout fino al settimo posto in classifica. La partita del Tombolato inizia con mezz'ora di ritardo a causa dei problemi al Var, al debutto in Serie B. In avvio di match, le occasioni faticano ad arrivare: le Rondinelle ci provano con Labojko, mentre i veneti si rendono pericolosi da corner con la conclusione imprecisa di Iori. Al 39', Ayé tenta il sinistro in area, ma la sua conclusione centrale viene facilmente bloccata da Kastrati. Un minuto dopo, il Cittadella passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Proia, bravo a battere Joronen sul cross di Rosafio, entrato al posto dell'infortunato Beretta. Il secondo tempo parte con ritmi ben più alti, con il portiere di casa che mura da pochi passi Karacic, ma i veneti non si cullano sul vantaggio e cercano il raddoppio con la rasoiata di Daniele Donnarumma respinta da Joronen. Le due squadre ribattono colpo su colpo: al 73', Martella mette al centro per Ayé che conclude di poco alto sopra la traversa, mentre due minuti dopo Gargiulo sfiora il palo alla sinistra di Joronen, bravissimo poi ad evitare all'81' il raddoppio di Tsadjout. L'ultima occasione ce l'ha il Brescia, con la deviazione di Bjarnason sul tiro-cross di Cistana a centimetri dal palo. Finisce 1-0: il Cittadella vola in semifinale e lancia la sfida al Monza, che si è imposto nel doppio confronto (2-1 al Tombolato, 0-0 all'U-Power Stadium) in Regular Season.