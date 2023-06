Pirlo torna in Italia: è il nuovo allenatore della Sampdoria

IL RITORNO

Per il tecnico bresciano pronto un biennale con opzione per il terzo anno in blucerchiato, dopo il no di Grosso

© Getty Images Andrea Pirlo torna in Italia e sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo l'esperienza in Turchia al Karagumruk, il Campione del Mondo 2006 è pronto ad una nuova avventura nel campionato italiano, ma in Serie B dove troverà Alessandro Nesta alla guida della Reggiana. Sfumato l'arrivo in blucerchiato di un altro eroe di Berlino, Fabio Grosso, la nuova proprietà della Sampdoria ha deciso di puntare su Andrea Pirlo facendogli firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Pirlo, che in Italia ha allenato solo una stagione - la sua d'esordio - portando la Juventus alla conquista di due trofei, ha vinto la concorrenza di un altro tecnico che in Turchia è cresciuto ovvero Francesco Farioli. Dopo il no di Grosso, che ha fatto infuriare il nuovo patron Radrizzani, la Sampdoria ha deciso dunque di puntare su Pirlo e dare una chance al suo modo moderno di interpretare il calcio, sperando anche a livello statistico di ripercorrere quanto successo nella passata stagione proprio a Genova con un campione del mondo in panchina.