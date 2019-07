Perugia-Casarano, tifosi pugliesi aggrediti sugli spalti: la squadra non scende in campo

IL CASO

Pomeriggio da dimenticare a Pietralunga, dove sabato il Perugia di Massimo Oddo avrebbe dovuto affrontare in amichevole il Casarano, formazione di Serie D. La partita non si è invece disputata a causa della rinuncia dei pugliesi in seguito a un vergognoso episodio accaduto sugli spalti: "Una decina di tifosi del Casarano - denuncia la società - prima dell'inizio della gara sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da ultrà del Perugia dopo aver preso posto nell'unica tribuna dello stadio".

Il Casarano spiega che, nel tentativo di spostarsi, i tifosi sono stati poi inseguiti e, a quel punto, due dirigenti della Digos hanno accompagnato gli stessi tifosi sul pulmino con il quale erano arrivati, in attesa di ristabilire l'ordine. I tifosi pugliesi hanno poi preferito abbandonare l'impianto e la società, si legge nel comunicato, "ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni ambientali per disputare la partita, seppur amichevole, nel rispetto dei propri tifosi e dei valori dello sport".

Il Perugia ha poi risposto con una nota ufficiale sul proprio sito: "L'A.C. Perugia Calcio esprime tutto il suo rammarico per i fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della partita. A.C. Perugia Calcio sottolinea che, a causa di un episodio che ha visto coinvolta una piccolissima minoranza di persone, è altresì sbagliato condannare un'intera tifoseria che, nella sua grande maggioranza ha sempre dimostrato correttezza e rispetto per gli avversari come dimostra il terzo posto nella classifica del Fair Play 2018/19".