Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B: la Figc ha deciso

DECISIONE FIGC

Monza, Vicenza e Reggina possono festeggiare la promozione in Serie B, ora è ufficiale. La Figc ha emesso i primi verdetti riguardanti la Serie C interrotta per la pandemia di Covid-19, votando durante la riunione. Nel Girone A viene premiato il Monza di Brocchi, primo a +16 sulla Carrarese seconda. Stessi punti (61) per il Vicenza nel Girone B, mentre la Reggina ha staccato il pass nel Girone C con 69 punti in 30 partite.

La Lega Pro ripartirà con playoff e playout, per stabilire l'ultima promozione e le varie retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D.

IL MONZA: "NIENTE CAROSELLI O FESTE"

Il Monza ora può festeggiare: il Consiglio Federale ha sancito la promozione in Serie B del club brianzolo, che al momento dello stop per l'emergenza coronavirus si trovava al primo posto nel girone A di Lega Pro e che torna così nella serie cadetta a 19 anni dall'ultima volta. "Finalmente la B è in Brianza", ha scritto il club sul sito, ripercorrendo poi la stagione 2019/20, un percorso fermato da "un antagonista invisibile". "Oggi la notizia che tutti i cuori biancorossi aspettavano è arrivata e la gioia sopita in 19 anni può finalmente esplodere dentro ognuno di loro - si legge nel messaggio del Monza -. Niente caroselli per la città o feste in piazza, troppo alto il rischio di rimbattersi in quell'avversario invisibile". "I festeggiamenti non mancheranno, nei modi e nei tempi giusti, in attesa di poter tornare tutti insieme ad abbracciarsi al Brianteo - prosegue il club sul sito -". Non si sa ancora quando e come, ma i Bagai del Monza si faranno trovare pronti in campo per il nuovo campionato, per dare la caccia al sogno piu' grande. Intanto il Monza in B, la B è in Brianza!", conclude la società.