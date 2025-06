Benitez loda De Bruyne: "Mente geniale, può infischiarsene dei 34 anni"

Kevin De Bruyne è l'acquisto giusto per il Napoli secondo l'ex tecnico Rafael Benitez. L'allenatore spagnolo ha spiegato a La Gazzetta dello Sport come il centrocampista belga sia un rinforzo importante: "Presto per sbilanciarsi, però se metti De Bruyne in quella squadra già così forte, è chiarissimo che stai facendo il possibile. Il Napoli dei due scudetti in tre stagioni appartiene a una cultura imprenditoriale che va ricondotta alla proprietà, dunque a De Laurentiis: ha portato innovazioni, ha trasformato ed evoluto il calcio, ha reso il club una certezza ad altissimi livelli - ha spiegato Benitez -. Verrebbe da dire troppo semplice per un uomo di cinema. Ma bisogna avere attorno a sé le persone adatte. Non conosco personalmente Manna, ne parlano molto bene, e Conte non ha certo bisogno di essere lusingato: nel nostro settore, c’è poco da fare, parla ciò che hai realizzato e non solo in termini di risultati ma di cultura calcistica".