Foggia, rinviata al 31 luglio l'udienza per il deferimento sul ritardo degli stipendi

In data odierna, innanzi al TRIBUNALE FEDERALE della FIGC, si è tenuta udienza relativa al deferimento della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. e dei suoi dirigenti per il mancato pagamento di stipendi, fiscalità e previdenza da marzo 2025 in poi, per il quale la società corre rischio di

penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato di Serie C.