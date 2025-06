Luis Enrique vede dominio PSG: 'Siamo solo all'inizio'

Il Paris SG non deve fermarsi al suo titolo di campione d'Europa e deve avere "l'ambizione" di diventare una "squadra dominante" a lungo termine: Luis Enrique non nasconde l'ambizione del suo PSG, trasformata da bella perdente a campione d'Europa con una prospettiva a lungo termine. "Siamo campioni d'Europa, nessuno ce lo può togliere, e penso che siamo un bel campione d'Europa perché il nostro percorso è stato difficile - ha sottolineato l'allenatore spagnolo a poche ore dalla sfida con il Botafogo nel Mondiale per Club - Ma siamo solo all'inizio, ai primi passi di una squadra che vuole diventare dominante. Il nostro obiettivo è molto, molto ambizioso. Abbiamo giocatori e un club che vogliono continuare a vincere, e tifosi che meritano molte vittorie". Dopo aver surclassato l'Atetico Madrid all'esordio della competizione Fifa, Luis Enrique sottolinea che "si percepisce già che tutti giocano con una motivazione speciale contro di noi. Quindi, è una bella sfida per noi. Tutti vogliono giocare contro di noi e batterci. Tutti parlano bene di noi, è bello, ma allo stesso tempo cerchiamo di migliorare, approfittando di questa fiducia accumulata". La partita contro il Botafogo è un'opportunità per Luis Enrique: "È molto bello giocare contro una squadra brasiliana di altissimo livello - ha spiegato l'allenatore del PSG - una squadra con una storia molto forte alle spalle, vincitrice della Coppa Libertadores nel 2024. Sicuramente creerà problemi e imporrà circostanze di gioco difficili per noi". Alla domanda sullo stato di forma di Ousmane Dembélé, lo spagnolo ha risposto: "Non lo so, sta migliorando molto velocemente ma dobbiamo rimanere calmi e privilegiare i giocatori. Lo vogliamo il prima possibile con il resto della squadra, ma dobbiamo stare attenti". Sposa l'ambizione del suo tecnico Gianluigi Donnarumma. "Abbiamo iniziato come abbiamo finito - le parole del portiere - Il Mondiale per Club è una competizione molto importante per noi, dobbiamo continuare a rimanere concentrati al 100% per andare a prendere la finale e il trofeo. Tutti hanno fame di vittorie, di vincere titoli, è importante per ora e per il prossimo anno", ha detto l'italiano.