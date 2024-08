Il Pisa di Inzaghi vola in testa alla classifica, primo ko per il Sassuolo

SERIE B

Disastro neroverde al Mapei: i grigiorossi vincono 4-1 e salgono a sei punti. Successo nerazzurro: 2-1 sulla Reggiana e vetta momentanea. Ko Sudtirol e Modena, pari tra Bari e Samp

Celebrazione importante prima del calcio d'inizio della sfida tra Sampdoria e Bari. Alice D'Amato è stata premiata prima del calcio d'inizio della sfida in seguito alla medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica. Insieme a lei anche la sorella Asia.

Fioccano le reti e le emozioni nella 4a giornata della Serie B, che ci regala un clamoroso ko a sorpresa. Il Sassuolo viene travolto dalla Cremonese tra le mura amiche, perdendo con un clamoroso 4-1 e uscendo tra la contestazione del pubblico. Ko il Sudtirol contro il Brescia (2-1), mentre il Cittadella ha la meglio sul Modena (1-0). Il Pisa è la nuova capolista con 8 punti: 2-1 sulla Reggiana. Pari senza gol tra Bari e Sampdoria, nel debutto di Sottil.

SASSUOLO-CREMONESE 1-4

Tonfo clamoroso del Sassuolo, che viene travolto in casa dalla Cremonese: 4-1 e sorpasso grigiorosso sui neroverdi, fermi a cinque punti. Dopo venti d'equilibrio, il match si sblocca grazie a Johnsen: il norvegese pesca Nasti, che insacca in solitaria col sinistro. Moro reagisce dopo una decina di minuti su rigore, poi il Sassuolo affonda: Johnsen ispira il 2-1 di Collocolo (35') e segna in prima persona al 43'. Siamo sul 3-1 al riposo e a nulla servono i cambi di Grosso, col Sassuolo che si limita a sfiorare il gol con Mulattieri. Fulignati chiude la sua porta, poi il poker: lo firma Sernicola, che insacca il 4-1 all'87' con una sassata dal limite. Solo cinque punti per il Sassuolo, la Cremo lo supera a quota 6 e aggancia il quinto posto.

SUDTIROL-BRESCIA 1-2

Questa volta non riesce il capolavoro al Sudtirol, che incassa la seconda sconfitta stagionale: 2-1 dal Brescia. Dopo aver sfiorato la rete da corner con Casiraghi, i bolzanini subiscono al 12': cross di Corrado e seconda rete stagionale di Adorni. La reazione altoatesina è circostanziata ai tentativi di Odogwu e il Brescia ne approfitta, siglando anche il 2-0 con la spaccata di Corrado. Il match però non è chiuso, visto che entra l'uomo della speranza Rover e il Sudtirol accorcia. Rigore concesso per mani di Verreth e 2-1 di Odogwu all'85'. Nel finale i padroni di casa sfiorano il pari, ma è ko: il Brescia vince e aggancia il Sudtirol a quota sei punti.

PISA-REGGIANA 2-1

C'è una nuova capolista momentanea in Serie B, aspettando la risposta della Juve Stabia e i match di domani. Si tratta del Pisa, che svetta su tutti con 8 punti dopo il successo sulla Reggiana: 2-1 all'Arena Garibaldi. Gli emiliani sfiorano la rete con Ignacchitti, ma vengono subito colpiti al 21': Marin pesca in profondità Tramoni, che colpisce col sinistro al 21'. Portanova sfiora il pari su punizione e la Reggiana ci crede nel finale di tempo: decisivo Semper su Vergara e Reinhart. Nella ripresa Tramoni sfiora il bis e Bonfanti lo realizza, con un tiro da lontano deviato da Rozzio al 50'. I nerazzurri di Inzaghi sfiorano a più riprese il tris, ma si distraggono al 77': corner e testa di Sersanti, lasciato solo da Canestrelli. Rozzio sfiora il pari nel recupero, ma vince il Pisa: 2-1 e sorpasso alla Reggiana, ferma a quota 7.

MODENA-CITTADELLA 0-1

Successo esterno pesantissimo per il Cittadella, che sale a 7 punti e aggancia il secondo posto: è 1-0 sul Modena. Partono forte i canarini, che sfiorano la rete con Abiuso e vengono puniti al 12': Ravasio segna in tap-in dopo il tiro di Vita. Abiuso e Mendes vanno vicino al pari, con un Modena aggressivo e al tempo stesso incapace di pareggiarla. L'uomo decisivo è Maniero, che salva il Cittadella in almeno quattro occasioni. A nulla servono i cambi gialloblù, che non bastano per centrare un pareggio che sarebbe meritato. Il Cittadella resiste alle folate di Defrel e compagni, sfiora il bis con Salvi ed esulta. Finisce 1-0 al Braglia, veneti secondi a -1 dal Pisa. Fermo a quota 4 il Modena, nonostante la mole di gioco prodotta in ogni match.