Buffon: "Non basta questa stagione a farmi cambiare opinione"

PARMA

Il portiere gialloblù traccia un bilancio della stagione: "Ho deciso di continuare questo percorso che intendo terminare quando saremo finalmente a destinazione"

Chiuso il campionato di Serie B, almeno per il suo Parma, Gigi Buffon ha fatto un bilancio della stagione, che ha visto gli emiliani mancare l'obiettivo promozione. "Ho scelto di tornare a Parma per la bontà del progetto, le potenzialità e le ambizioni societarie. Non basta una stagione al di sotto delle aspettative a farmi cambiare opinione e, in virtù di questo, ho deciso di continuare questo percorso che intendo terminare quando saremo finalmente a destinazione. Tutti quanti siamo dispiaciuti per la stagione appena finita. Le premesse e le aspettative erano diverse, ma talvolta anche una stagione sottotono regala gli spunti necessari per non commettere gli stessi errori in quella successiva. Quindi si ripartirà a luglio con un rinnovato spirito, la determinazione e la rabbia giusta per essere protagonisti: non a parole, ma con i fatti!", ha scritto su Instagram. ipp

"Diciamo che questa si è rivelata una stagione di transizione, utile per prendere la mira per la prossima. Un grazie a tutti i tifosi e gli sportivi parmigiani, per l'incessante e continuo sostegno, compreso ieri a Crotone. La vostra presenza e il vostro amore per la causa è stato, è e sarà sempre la nostra energia a oltranza, anche nei momenti in cui il serbatoio sarà in riserva. Ci vediamo nella stagione 2022/23, con l'auspicio di potervi regalare ciò che meritate", ha concluso.