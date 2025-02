Serie B, Louis Thomas Buffon in panchina col Pisa: possibile esordio tra i pro per il 17enne figlio di Gigi

Buffon Jr è entrato a far parte a tempo pieno della squadra di mister Innocenti la scorsa estate, dopo aver però collezionato 8 presenze e 3 gol già nella stagione 2023/24 (andando per altro a segno due minuti dopo il suo esordio), quando ancora militava ufficialmente nell'Under 17. Quest'anno è sceso in campo 18 volte in campionato, quasi tutte da titolare, mettendo a referto 4 gol, tra cui una doppietta alla Salernitana fine settembre. Chissà che non possa avere una chance già al "Manuzzi" per poi contribuire alla corsa verso la promozione dei nerazzurri di Inzaghi.