Serie A, Udinese-Como 0-0: Runjaic incarta Fabregas

È un insipido pareggio tra Udinese e Como ad aprire il lunedì di Pasquetta in cui si gioca la 31ª giornata di Serie A. Le due formazioni escono con uno 0-0 dal lunch match in scena allo Stadio Friuli, dove il primo tempo non regala particolari emozioni: Atta, Nico Paz e Kamara provano a colpire con qualche conclusione, ma senza impensierire particolarmente Butez e Okoye. L’estremo difensore friulano si oppone anche al tiro di Douvikas a inizio ripresa, con ambo le squadre che faticano enormemente a mettere in mostra l’ottima qualità dei rispettivi attacchi. Runjaic e Fabregas provano allora a sparigliare le carte operando diverse sostituzioni, ma nessuno dei due riesce a pescare l’asso che fa saltare il banco: Vojvoda avrebbe anche una chance per colpire, ma non ce la fa a battere Okoye con un tentativo in pallonetto all’87’. Il triplice fischio ufficializza allora lo 0-0 finale, risultato che porta il Como a quota 58 punti e l’Udinese a 40. Si interrompe, dunque, a cinque la striscia di vittorie consecutive dei lariani in Serie A.