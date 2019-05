Tra Champions e salvezza: si decide tutto domenica sera. Ecco gli orari dell'ultima giornata di Serie A

20/05/2019

Champions League e salvezza: ultimi 90 minuti da brividi, domenica prossima, per chiudere la Serie A 2018/19. E ora c'è anche il quadro degli orari della 38esima giornata stabilito dalla Lega, per una serata di passione collettiva: a parte Frosinone-Chievo in campo sabato alle 18, Torino-Lazio (domenica 26 alle 15) e Samp-Juve (domenica 26 alle 18) tutti gli altri match andranno in scena alle 20.30 di domenica 26 maggio. In gioco, si diceva, gli ultimi importantissimi obiettivi, tra la rincorsa Champions con l'Atalanta impegnata contro il Sassuolo, l'Inter che riceve l'Empoli a San Siro (decisiva anche per la salvezza dei toscani), il Milan che gioca a Ferrara contro la Spal e la Roma che ospita all'Olimpico il Parma. In sola chiave salvezza, invece, il match del Franchi tra Fiorentina e Genoa. A chiudere il programma anche Cagliari-Udinese e Bologna-Napoli, con quest'ultimo incontro potrebbe essere anticipato alle 20.30 di sabato nel caso in cui l'esito della partita di oggi tra la Lazio e gli emiliani stessi non rendesse più necessaria la contemporaneità con le altre sfide per la salvezza.