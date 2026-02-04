Tonolini: "McKennie? È step on foot ma non abbastanza alto, giusto il giallo"

Il tocco di mano di Aaron Martin - Il pallone calciato da Isaksen (Lazio) finsice sullo stinco di Ostigard e poi sul gomito di Martin (Genoa). Dopo il consulto al monitor, Zufferli fischia rigore per i biancocelesti. "La situazione è estremamente complessa e al limite. Ci siamo confrontati con Fifa e Uefa, abbiamo condiviso con loro la situazione di non punibilità, quindi non da calcio di rigore. Il braccio di Martin è alto e fuori sagoma, però la situazione nasce da un rimpallo che cambia radicalmente la direzione del pallone. C'è grande vicinanza e non può esserci l'attitudine, neanche istintiva, da parte del calciatore rossoblù di tenere un braccio così alto per occupare maggiore spazio", ha precisato Tonolini. L'ex arbitro ha aggiunto: "Se il cross di Isaksen avesse toccato direttamente il braccio di Martin, avremmo parlato di un altro tipo di situazione".