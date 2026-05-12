Flick prolunga per due anni col Barcellona, "molto contento"

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha confermato di aver firmato un prolungamento di contratto di due anni con il club catalano, con un'opzione per un terzo. "Sono molto contento, mi dà fiducia per continuare a lavorare per un altro anno o due", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore tedesco prima della trasferta in casa dell'Alavés per la 36/a giornata di Liga, col titolo in tasca dopo la vittoria di domenica scorsa sul Real Madrid. "Penso che molti allenatori sarebbero molto felici di firmare un contratto di tre, quattro o cinque anni. Ma in questo caso, con il Barça, penso sia meglio avere un contratto più breve, mi piace così - ha continuato l'allenatore -. Andremo avanti insieme fino al 2028 e, se tutto andrà bene, decideremo se continuare. Ho la possibilità di smettere, e così anche il club." Flick è arrivato al Barcellona nell'estate del 2024 e in due stagioni ha vinto due titolo di Liga, una Coppa del Re e due Supercoppe di Spagna. "Tutti al Barcellona hanno il sogno di vincere la Champions League; è davvero importante. Ci abbiamo provato e ci riproveremo; questo è tutto quello che posso dirvi", ha dichiarato l'allenatore, parlando dei trofei che finora ha rincorso invano.