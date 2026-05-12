Coppa Italia: Lega Serie A, a Roma la 'Charity Gala Dinner'

Nello specifico, saranno realizzati interventi di riqualificazione e costruzione di campetti da calcio presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni in Persiceto e la Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna, con l'obiettivo di restituire ai ragazzi luoghi di aggregazione, sport e crescita. "Il calcio ha una capacità unica di unire persone, comunità e passioni. Con questa Charity Gala Dinner vogliamo dare un segnale concreto di responsabilità sociale, sostenendo due realtà di assoluto valore come Fondazione AIRC e la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo orgogliosi di poter contribuire ancora una volta alla ricerca scientifica, nel ricordo di Federica Cipolat Mis, e allo stesso tempo promuovere progetti dedicati ai giovani, all'inclusione e alla crescita delle comunità attraverso un contributo che la CEI utilizzerà per realizzare campetti di calcio negli oratori. La Lega Calcio Serie A crede fortemente che il calcio possa e debba essere uno strumento di solidarietà, partecipazione e opportunità per tutti" - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Nel corso della serata sarà consegnato al Parma Calcio 1913 il premio "Fondazione Roma - Il Valore del Gioco". Il riconoscimento, istituito da Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A, premia la Società della Serie A Enilive che nel corso della stagione sportiva si è distinta per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco.