Coppa Italia: Lega Serie A, a Roma la 'Charity Gala Dinner'

12 Mag 2026 - 15:35

Lega Calcio Serie A, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, organizzerà una 'Charity Gala Dinner' in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e della Conferenza Episcopale Italiana, per il finanziamento di progetti dedicati alla comunità e all'inclusione sociale. E' quanto si legge in una nota della Lega A. Un appuntamento speciale, che vedrà il mondo del calcio unito in una sola grande squadra, con la Lega Calcio Serie A che conferma il proprio impegno a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro finanziando l'ottava borsa di studio nel ricordo di "Federica Cipolat Mis", giovane dipendente di Lega Calcio Serie A scomparsa prematuramente nel 2017, da assegnare ad un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia colpisce oltre 55.900 donne ogni anno, una donna su otto nell'arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all'89,5%, una delle più alte in Europa. Oltre a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, quest'anno la Lega Calcio Serie A ha deciso di supportare anche la Conferenza Episcopale Italiana, per il finanziamento di progetti dedicati alla comunità e all'inclusione sociale. La CEI rappresenta da sempre una realtà impegnata nel sostegno delle comunità locali, nella promozione di percorsi educativi e inclusivi e nello sviluppo di iniziative a favore dei più giovani.

Nello specifico, saranno realizzati interventi di riqualificazione e costruzione di campetti da calcio presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni in Persiceto e la Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna, con l'obiettivo di restituire ai ragazzi luoghi di aggregazione, sport e crescita. "Il calcio ha una capacità unica di unire persone, comunità e passioni. Con questa Charity Gala Dinner vogliamo dare un segnale concreto di responsabilità sociale, sostenendo due realtà di assoluto valore come Fondazione AIRC e la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo orgogliosi di poter contribuire ancora una volta alla ricerca scientifica, nel ricordo di Federica Cipolat Mis, e allo stesso tempo promuovere progetti dedicati ai giovani, all'inclusione e alla crescita delle comunità attraverso un contributo che la CEI utilizzerà per realizzare campetti di calcio negli oratori. La Lega Calcio Serie A crede fortemente che il calcio possa e debba essere uno strumento di solidarietà, partecipazione e opportunità per tutti" - ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Nel corso della serata sarà consegnato al Parma Calcio 1913 il premio "Fondazione Roma - Il Valore del Gioco". Il riconoscimento, istituito da Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A, premia la Società della Serie A Enilive che nel corso della stagione sportiva si è distinta per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco.

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