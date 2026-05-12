Abodi: "Il derby e gli Internazionali? Ci si poteva pensare prima"

12 Mag 2026 - 15:39

"Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l'esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. E' brutto per l'opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice". Lo afferma il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito al ricorso che la Lega avrebbe intenzione di presentare contro la decisione della prefettura di far giocare lunedì sera il derby Roma-Lazio. "Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia - aggiunge Abodi, a margine della conferenza stampa di Sport e Salute al Foro Italico -. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis".

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