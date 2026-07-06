Ceccherini: “Delusione Cremonese, in panchina si soffre. Capisco le critiche di Vardy, la Serie A è cambiata”

Il pensiero va subito all’ultima annata, alla retrocessione con la Cremonese vissuta in seconda fila (solo 9 presenze) e molto spesso dalla panchina: “Retrocedere è dura, farlo senza poter aiutare la squadra lo è ancora di più. La verità è che quando non giochi stai male e soffri, perché vorresti sentirti importante e partecipare. In carriera ho sempre giocato o comunque avuto i miei spazi”.