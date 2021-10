Serie A, Vezzali: “Caro biglietti? Ripartenza non semplice, ma ci sarà attenzione”

SERIE A

Il sottosegretario allo Sport: “Derby Milan-Inter con 100% di pubblico? Perché no”

"Sicuramente la ripartenza non è semplice, le società hanno vissuto questo anno di pandemia in maniera difficoltosa. Sicuramente ci sarà attenzione affinché tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita". Così il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro 2020 a Milano, riguardo la questione del caro-biglietti per le partite di Serie A. "Ovviamente portare un Mondiale di calcio in Italia avrebbe un significato importante perché potrebbe permetterci di pensare a degli stadi diversi e averli in un'ottica migliore", ha aggiunto poi sulla questione legata alla realizzazione di nuovi impianti. Getty Images

"Come governo abbiamo la possibilità di poter pensare ad un investimento attraverso il Pnrr sull'impiantistica sportiva pari a 700 milioni per quanto riguarda lo sport che lo vede come progetti di inclusione e riqualificazione e 300 milioni per l'impiantistica scolastica", ha spiegato la Vezzali, che si è detta ottimista per il ritorno della capienza al 100% molto presto: "La situazione epidemiologica e le vaccinazioni in questo momento ci consentono di poter essere ottimisti, abbiamo tutti voglia di ripartire e credo che quanto prima, se tutto procede nella giusta direzione, potremo arrivare a una capienza del 100%. Il derby di Milano tra Milan e Inter del 7 novembre primo grande evento con il 100% di pubblico? Perché no".

