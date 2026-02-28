Milan, Maldini regala una sua maglietta a Gerard Martin: svelato il motivo

28 Feb 2026 - 08:53
© instagram

© instagram

Paolo Maldini ha regalato una delle sue magliette indossate ai tempi del Milan a Gerard Martin, come mostrato su Instagram dal difensore del Barcellona. Sulla maglia della leggenda rossonera si legge: "A Gerard… Tanti auguri per un felice compleanno e buona fortuna per la tua carriera! Con affetto, Paolo Maldini". L'idolo di Martin è proprio l'ex capitano e dirigente milanista, tanto che i compagni di squadra in spogliatoio lo chiamano Gerard Maldini.

gerard martin
paolo maldini
maglietta
maglia

Ultimi video

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

01:51
Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

03:04
In bocca al lupo, Serse

In bocca al lupo, Serse

01:38
Napoli, riecco Anguissa

Napoli, riecco Anguissa

01:41
Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

01:15
Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

01:58
Facce da Roma-Juve

Facce da Roma-Juve

02:48
Jashari un jolly prezioso

Jashari un jolly prezioso

01:30
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:33
Domenica sera Roma-Juve

Domenica sera Roma-Juve

01:41
Tra campionato e coppa

Tra campionato e coppa

01:17
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

01:44
I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

01:52
Chivu e De Rossi

Chivu e De Rossi

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

I più visti di Calcio

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:53
Milan, Maldini regala una sua maglietta a Gerard Martin: svelato il motivo
23:27
Cagliari, Pisacane: "Folorunsho ha questi colpi. La corsa per la salvezza dobbiamo farla su di noi"
23:22
Parma, Cuesta: "Salvezza? Ora conta solo la sfida alla Fiorentina. Dobbiamo continuare a crescere"
23:17
Passo indietro dell'Aston Villa sconfitto dai Wolves, ultimi in classifica in Premier
22:47
Ligue 1, il Lens rimonta lo Strasburgo ma è solo pari. Il Psg può allungare