Milan, Maldini regala una sua maglietta a Gerard Martin: svelato il motivo

Paolo Maldini ha regalato una delle sue magliette indossate ai tempi del Milan a Gerard Martin, come mostrato su Instagram dal difensore del Barcellona. Sulla maglia della leggenda rossonera si legge: "A Gerard… Tanti auguri per un felice compleanno e buona fortuna per la tua carriera! Con affetto, Paolo Maldini". L'idolo di Martin è proprio l'ex capitano e dirigente milanista, tanto che i compagni di squadra in spogliatoio lo chiamano Gerard Maldini.