Serie A, Verona-Monza 1-1: Sensi risponde a Verdi

VERONA-MONZA 1-1

Un punto che non smuove la classifica di Zaffaroni e Palladino

© ansa 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Verona e Monza si annullano nel caldo pomeriggio del Bentegodi: 1-1. Partita che, dopo un primo tempo soporifero, si ravviva nella ripresa. Al sesto della ripresa è Verdi a portare in vantaggio i padroni di casa dopo un rimpallo fortunoso. Risposta immediata dei brianzoli con Sensi che trova il pari quattro minuti più tardi dopo un'azione corale. Un punto che serve poco a Zaffaroni e Palladino in ottica classifica.

LA PARTITA

Europa e salvezza restano lontane per Monza e Verona dopo una partita che si è "giocata" solo nella ripresa. Quarantacinque minuti, i secondi, in cui gialloblù e biancorossi si sono affrontati a viso aperto cercando la vittoria. La formazione di Zaffaroni è stata brava a trovare il vantaggio con Verdi, pronto sulla tiro ribattuto dalla difesa brianzola. Un rimpallo che ha permesso al trequartista di controllare in area e piazzare la palla, imparabile per Di Gregorio.

Una fiammata che, però, ha acceso la squadra di Palladino. Reazione super degli ospiti che hanno rimesso in carreggiata il match con un'azione da manuale del calcio. Palla bassa, triangolazioni e l'assist di Carlos Augusto per Sensi, libero al centro dell'area di appoggiare in rete. Da qui iniziano i rimpianti per il gruppo di Berlusconi e Galliani. Prima il gol annullato a Caprari, sarebbe stata la marcatura dell'ex, per un fuorigioco millimetrico di Petagna. Poi nel finale l'occasionissima per Pessina che calcia alto dall'altezza del rigore.

Un punto, come detto, che serve veramente a poco ad entrambe le squadre. Il Verona perde due punti sullo Spezia e si ritrova a cinque punti dal terzultimo posto, mentre il Monza sale a quota 33, distante quattro lunghezze dal settimo posto del Torino. Nulla è perduto, ma serve una velocità diversa per raggiungere gli obiettivi.

LE PAGELLE

Pessina 6 - Prestazione macchiata dall'occasione mancata nel finale. Per il resto il capitano del Monza corre e sbaglia poco, una vera spina nel fianco per la difesa del Verona.

Petagna 6 - Ci mette tanto impegno, fa salire la squadra con il suo fisico e dà profondità: gli manca il guizzo per essere protagonista.

Verdi 6,5 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Un gol che dà speranza ai gialloblù.

IL TABELLINO

VERONA-MONZA 1-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Magnani 5,5 (1' st Cabal 6), Coppola 5,5; Faraoni 6 (17' st Depaoli 5,5), Tameze 5,5, Duda 5,5, Lazovic 5,5; Verdi 6,5 (31' st Veloso sv), Kallon 5,5 (1' st Doig 5,5); Gaich 5 (23' st Djuric 5,5). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Terracciano, Abildgaard, Braaf, Cissè. All.: Zaffaroni 6

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Caldirola 6, Marì 6, Izzo 5,5; Birindelli 5,5 (1' st Machin 5,5), Pessina 6, Sensi 6,5 (30' st Colpani sv), Carlos Augusto 6; Ciurria 5,5, Caprari 6 (37' st Valoti sv); Petagna 6. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Carboni, Ranocchia, D'Alessandro, Vignato, Gytkjaer. All.: Palladino 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 6' st Verdi (V), 9'st Sensi (M)

Ammoniti: Coppola, Duda (V)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Carlos Augusto è uno dei 3 difensori con almeno 4 gol e 4 assist nei maggiori 5 campionati europei in corso, insieme a Nico Schlotterbeck (4 reti e 4 assist) e Jeremie Frimpong (6 reti e 5 passaggi vincenti).

Stefano Sensi ha realizzato tre reti nelle prime 19 gare stagionali in questa Serie A, eguagliando già il suo record realizzativo in una singola stagione del massimo campionato italiano (tre reti in 12 apparizioni con l'Inter nel 2019/20).

Solamente Roma, Inter (entrambe 15) e il Napoli (12) hanno conquistato più punti del Verona in casa in Serie A nel 2023 (11).

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide in questo campionato contro squadre che si trovavano sotto in classifica a inizio giornata (4V, 3N).

Il Verona ha pareggiato quattro delle ultime sette gare di campionato (1V, 2P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 23 nella competizione (4V, 15P).

Il Monza ha pareggiato fuori casa in Serie A per la prima volta da gennaio scorso (1-1 v Fiorentina).

Il Monza è la squadra che conta più marcature realizzate da giocatori di nazionalità italiana in questa Serie A: 21.

Tutte le ultime quattro realizzazioni in Serie A di Simone Verdi sono arrivati in match casalinghi.

Stefano Sensi ha segnato gli ultimi tre gol in Serie A fuori casa: il classe '95 non aveva mai segnato così tanto fuori casa in un singolo campionato di massima serie (precedente due reti in trasferta con la maglia del Sassuolo nel 2017/18).

Simone Verdi ha ritrovato il gol in Serie A per la prima volta da novembre 2022 (v Spezia, sempre al Bentegodi).