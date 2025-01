Serie A, Venezia-Verona 1-1: il derby veneto al Penzo termina in pareggio

LA PARTITA

Ritmi bassi nella prima frazione di gioco, con i padroni di casa che faticano a gestire il possesso del pallone a lungo. Serdar e Belahyane fanno un discreto lavoro a centrocampo per contenere i lagunari, ma poco prima della mezzora di gioco arriva quasi a sorpresa la rete del vantaggio dei padroni di casa: al 28’ Pohjanpalo riceve da Zerbin al limite e tenta la conclusione, ribattuta dalla difesa gialloblù. Sulla palla vagante si fionda proprio Zerbin, che batte Montipò e segna il suo primo gol in Serie A alla prima da titolare con la squadra di Di Francesco. Dopo il gol incassato gli ospiti accennano una tiepida reazione, ma al 40’ perdono per infortunio Tengstedt. Dopo l’intervallo gli uomini di Zanetti scendono in campo con tutt’altra intensità: prima Serdar impegna Stankovic, poi Ghilardi di testa si divora il pareggio. L’Hellas riesce a riportare l’incontro in equilibrio grazie ai cambi: al 76’ il neoentrato Mosquera si invola sulla destra, crossa per Sarr con Idzes che si perde il tap-in vincente di Tchatchoua. Di Francesco prova a dare nuova linfa ai suoi inserendo Yeboah e Gytkjaer (al posto di uno spento Pohjanpalo), ma la sfida tramonta sull’1-1. Con questo punto il Verona sale a 20 punti, quattro in più rispetto ai 16 totalizzati fin qui dal Venezia.