Serie A: Venezia-Napoli 0-0, gli azzurri si impantanano in Laguna

LE STATISTICHE

• Il Napoli ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di campionato (1V, 1P), dopo che aveva ottenuto sette successi nelle precedenti sette.

• Il Venezia ha pareggiato quattro partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 1962 (striscia di quattro in quel caso).

• Il Venezia è rimasto a secco di gol nelle tre partite casalinghe più recenti: i lagunari non registravano almeno tre partite al Penzo di fila senza reti all’attivo in Serie A dal periodo tra maggio 2000 e novembre 2001 (cinque in quel caso).

• Il Venezia è una delle due squadre, assieme all’Empoli, ancora a caccia di una vittoria del 2025 in Serie A; in generale, i lagunari non vincono da 12 gare (7N, 5P).

• Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata dopo che aveva subito gol in tutte le precedenti otto partite di campionato.

• Il Napoli non vince in trasferta in Serie A dal 18 gennaio e da allora fuori casa ha ottenuto tre pareggi e subito una sconfitta.

• Ionut Radu ha effettuato sette parate, sua miglior prestazione in questa stagione di Serie A.

• Il Napoli è solo la seconda squadra, dopo il Milan contro il Lecce, a effettuare sei tiri nello specchio senza trovare il gol in un primo tempo di questo campionato.